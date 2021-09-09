عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سافر دهب .. شرطة السياحة تضبط المتهم الثانى فى واقعة سرقة فندق الجيزة

صدى البلد

نجح قطاع شرطة السياحة والاثار بوزارة الداخلية من ضبط المتهم الثانى فى واقعة سرقة فندق بالدقى بمكان اختبائه بمدينة دهب بجنوب سيناء .

وكان قطاع شرطة السياحة والاثار برئاسة اللواء ايمن شاكر مساعد وزير الداخلية قد نجح في كشف تفاصيل ما تبلغ للخدمات الأمنية المعينة لتأمين أحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة من مسئول بالفندق بإكتشاف (مالك الفندق) فتح باب غرفة مكتبه ووجود قطع بباب الخزينة خاصته وسرقة محتوياتها مبالغ مالية "عملات أجنبية".

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع السياحة والاثار وبالاشتراك مع قطاع الامن العام أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من (فنى حاسب آلى يعمل بذات الفندق ، مالك شركة رحلات – مقيمان بمحافظة القاهرة)

عقب تقنين الإجراءات نجحت الادارة بقيادة اللواء مدحت منتصر مدير الادارة العامة لمباحث السياحة والاثار من ضبط الأول بمسكنه وبحوزته (مبالغ مالية وعملات أجنبية) ، وتبين عدم تواجد الثانى بمسكنه ، وبتفتيش مسكن الثانى أمكن ضبط (مبالغ مالية وعملات أجنبية) ، وبمواجهة المتهم المضبوط إعترف بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع الهارب حيث اتفق معه على تسهيل دخوله لمكتب مالك الفندق ، وكذا الأدوات المستخدمة .

كما تمكن من اصطناع مفتاح للباب الخارجي للمكتب وفـى وقت سابق لارتكاب الواقعة قام بوضع الأدوات المشار إليها بمكتب مجاور لمكتب مالك الفندق وبتاريخ الواقعة قام بتمكين الثانى من الدلوف للفندق وصولاً للمكتب وقام بالمراقبة ليتسنى للثانى إتمام عملية السرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

E15F27AD-DE2D-48C4-942B-C316F8EC9483
E15F27AD-DE2D-48C4-942B-C316F8EC9483

ترشيحاتنا

بوتين: الانسحاب الأمريكي من أفغانستان خلق أزمة جديدة

الحلَ في اتفاق ملزم وعادل .. شكري يحذر: التوافق بشأن سد النهضة يجنب المنطقة ما لا يحمد عقباه

وزير الاتصالات: قواعد جديدة للتيسير على المواطنين فى الحصول على حقوقهم فى حرية الانتقال من شركة لأخرى

رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة التأمين الصحي الشامل

أخصائي التغذية العلاجية تكشف عن مراحل مهمة لكورس التخسيس

نوستالجيا.. خناقة بالشبشب وسقوط الجنين.. تفاصيل ضرب زبنات صدقى لـ ميمى شكيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة ترابية تضرب هذه المحافظة

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

خلفا لـ جونسون .. شوبير يعلن اسم مساعد موسيماني الجديد

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

يرحل في هذه الحالة.. مفاجأة في عقد تدريب كيروش لـ منتخب مصر

حقيقة وفاة شاب داخل جيم بـ سكتة قلبية في فيديو واسع الانتشار|شاهد

الطقس يواصل تألقه.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار خفيفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

تهديد واحتجاز وتحرك أمني .. حكاية البلوجر إيفون نبيل مع زوجها النرجسي

الثوب الأطهر.. صيانة كسوة الكعبة طوال العام على مدار 24 ساعة.. صور

فيديو

صابونة لبن الحمير.. أحدث صيحات التجميل للحماية من التجاعيد و بتنور البشرة

الأهلي 6 والزمالك 1 وشعار نادي القرن.. ملخص حلقة سيد عبدالحفيظ مع أحمد موسى

فيديو جراف| رحالة كروية.. تعرف على مسيرة كارلوس كيروش التدريبية

فيديو جراف| أبطال تحت الـ 30.. مصريون يتصدرون قائمة فوربس 2021

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

اﻟﻤﺰﻳﺪ