سافر دهب .. شرطة السياحة تضبط المتهم الثانى فى واقعة سرقة فندق الجيزة

نجح قطاع شرطة السياحة والاثار بوزارة الداخلية من ضبط المتهم الثانى فى واقعة سرقة فندق بالدقى بمكان اختبائه بمدينة دهب بجنوب سيناء .

وكان قطاع شرطة السياحة والاثار برئاسة اللواء ايمن شاكر مساعد وزير الداخلية قد نجح في كشف تفاصيل ما تبلغ للخدمات الأمنية المعينة لتأمين أحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة من مسئول بالفندق بإكتشاف (مالك الفندق) فتح باب غرفة مكتبه ووجود قطع بباب الخزينة خاصته وسرقة محتوياتها مبالغ مالية "عملات أجنبية".

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع السياحة والاثار وبالاشتراك مع قطاع الامن العام أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من (فنى حاسب آلى يعمل بذات الفندق ، مالك شركة رحلات – مقيمان بمحافظة القاهرة)

عقب تقنين الإجراءات نجحت الادارة بقيادة اللواء مدحت منتصر مدير الادارة العامة لمباحث السياحة والاثار من ضبط الأول بمسكنه وبحوزته (مبالغ مالية وعملات أجنبية) ، وتبين عدم تواجد الثانى بمسكنه ، وبتفتيش مسكن الثانى أمكن ضبط (مبالغ مالية وعملات أجنبية) ، وبمواجهة المتهم المضبوط إعترف بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع الهارب حيث اتفق معه على تسهيل دخوله لمكتب مالك الفندق ، وكذا الأدوات المستخدمة .

كما تمكن من اصطناع مفتاح للباب الخارجي للمكتب وفـى وقت سابق لارتكاب الواقعة قام بوضع الأدوات المشار إليها بمكتب مجاور لمكتب مالك الفندق وبتاريخ الواقعة قام بتمكين الثانى من الدلوف للفندق وصولاً للمكتب وقام بالمراقبة ليتسنى للثانى إتمام عملية السرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .