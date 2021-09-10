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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتظرت هذه اللحظة طويلا.. ميسي ينفجر في البكاء أمام جماهير الأرجنتين|فيديو

بكاء ميسي
بكاء ميسي

أعرب ليونيل ميسي نجم فريق الأرجنتين عن سعادته بالتتويج بلقب كوبا أمريكا مع منتخب التانجو، بعد رحلة طويلة من المعاناة، والابتعاد عن منصات التتويج.

واحتفل ليونيل ميسي ونجوم منتخب الأرجنتين بالتتويج بلقب كأس كوبا أمريكا، التي فاز بها التانجو في شهر يوليو الماضي، وذلك عقب مباراة بوليفيا، في الساعات الأولى، من صباح اليوم، الجمعة، ضمن منافسات تصفيات  كأس العالم 2022،  حيث بكى البرغوث خلال الاحتفالات.

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وقال ميسي في تصريحات تلفزيونية :"لقد انتظرت هذه اللحظة طويلا، لكن الحمد الله أن هذه الفرصة جائتني، بعد غياب طويل، انه احتفال مذهل".

 تابع ميسي :" عائلتي عانت كثيرا بسبب هذا الأمر، وهم الآن على منصة الاحتفالات، أنا سعيد للغاية".

وبكى ميسي مجددا خلال اللقاء التلفزيوني، ولم يستطع استكمال اللقاء.

الأرجنتين تكستح بوليفيا في ليلة تألق ميسي:

اكتسح منتخب الأرجنتين بقيادة قائده ليونيل ميسي، نظيره منتخب بوليفيا بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما في الساعات الأولى، من صباح اليوم، الجمعة، ضمن  منافسات الجوله العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم قطر 2022 على ملعب "المونيمونتال" بالعاصمة بيونس ايرس.

أحرز ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان ثلاثية في مرمي بوليفيا “ هاتريك”، ليصبح الهداف التاريخي لـ امريكا الجنوبية برصيد 78 هدفا، متخطيا الأسطورة البرازيلية بيليه صاحب الـ 77 هدفا.

سجل ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان هدف الارجنتين في الدقيقة الـ 14 من المباراة من تسديده صاروخيه ثم أحرز الهدف الثاني في الدقيقة الـ 64 من المباراة عقب تمريره من لااوتارو مارتينيز

وأضاف ميسي الهدف الثالث في الدقيقة الـ 88 من المباراة

واحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات برصيد 18 نقطة بينما يحتل منتخب بوليفيا المركز التاسع  برصيد 6 نقاط.

 

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