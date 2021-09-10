هاتريك تاريخي لـ ميسي.. ملخص مباراة الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات كأس العالم|فيديو

اكتسح منتخب الأرجنتين بقيادة قائده ليونيل ميسي، نظيره منتخب بوليفيا بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما في الساعات الأولى، من صباح اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجوله العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم قطر 2022 على ملعب "المونيمونتال" بالعاصمة بيونس ايرس.

أحرز ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان ثلاثية في مرمي بوليفيا “ هاتريك”، ليصبح الهداف التاريخي لـ امريكا الجنوبية برصيد 78 هدفا، متخطيا الأسطورة البرازيلية بيليه صاحب الـ 77 هدفا.

سجل ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان هدف الارجنتين في الدقيقة الـ 14 من المباراة من تسديده صاروخيه ثم أحرز الهدف الثاني في الدقيقة الـ 64 من المباراة عقب تمريره من لااوتارو مارتينيز

وأضاف ميسي الهدف الثالث في الدقيقة الـ 88 من المباراة

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين كالتالي :

حراسة المرمى: موسو.

الدفاع: بيزيلا ، أكونا ، مولينا ، أوتاميندى.,

الوسط: دى بول ، باريديس ،

الهجوم: ميسي ، دى ماريا و لاوتارو مارتينيز.

واحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات برصيد 18 نقطة بينما يحتل منتخب بوليفيا المركز التاسع برصيد 6 نقاط.