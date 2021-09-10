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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدون تدخل جراحي .. أحدث طرق علاج خشونة الركبة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور سامي قنديل ، استشاري أول علاج الألم : إن علاج خشونة الركبة يبدأ من بداية تشخيص المرض ومعرفة درجة الخشونة ومن ثم وضع برتوكول خاص للعلاج ، معقبا :" التشخيص بيختلف من حالة لأخرى وكذلك البرتوكول العلاجي " .

وأضاف الدكتور سامي قنديل ، خلال لقائه لـ برنامج " أنا والطبيب " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد 2 " : أن خطة العلاج يتم وضعها وشرحها بشكل مفصل للمريض ، وذلك ليكون على دراية بما سيتم داخل البرتوكول العلاجي داخل عيادات " قصر الشفا "  .

ومن جانبه قال الدكتور يوسف سراج الدين ، استشاري جراحات العظام : إن العلاج الغير جراحي لخشونة الركبة يكون عن طريق البلازما ، وذلك لإعادة بناء الأجزاء التي حدثت بها الخشونة .

وتابع " سراج الدين " : خشونة الركبة لا تعالج من خلال أول جلسة ، وتحتاج لإكمال الخطوات للوصول لمرحلة مرضية من العلاج .

وواصل " سراج الدين " ، أن عدم تكملة البرتوكول العلاجي يسبب العودة من جديد للإحساس بالألم ، وعدم الوصول للتحسن المرغوب منه . 

خشونة الركبة الدكتور سامي قنديل الدكتور يوسف سراج الدين اخبار التوك شو البلازما

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