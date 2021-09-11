عاجل
تركت الهندسة لتتفرغ للفن.. نانسي ميشيل تبدع في التعتيق الروسي دراسة تكشف العلاقة بين نقص فيتامينات د ومرضى سرطان الثدي الفرصة الأخيرة للتسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة اليوم مفتي الجمهورية يواصل استعراض تفاصيل الدليل المرجعي لمواجهة التطرف.. يخاطب أولياء الأمور ويستهدف فئة الشباب الذين يقعون فريسة التطرف .. و مبادرات الزواج المؤقت لا تساهم في حل المشكلات بل التفكك الأسري في اليوم العالمي لمنع الانتحار .. أطعمة تحسن المزاج .. وأعراض وأسباب الاكتئاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مؤلف 60 دقيقة : العمل مستوحى من قصة حقيقية

محمد هشان عبية
محمد هشان عبية

أكد المؤلف محمد هشام  عبية انه من المقرر ان ينطلق عرض مسلسله الجديد “ 60 دقيقة ”خلال الفترة القادمة على منصة شاهد vip .

 

وتابع محمد هشام  عبية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان فكرة العمل بشكل عام مستوحاه من قصة حقيقة لشخصية ما ، مؤكداًانه حين علم بتفاصيل الحادت التى تعرضت له تلك الشخصية بدأ فى معرفة بعض التفاصيل عنها . 

 

وإضاف محمد هشام عبية  ان العمل تفاصيل العمل والشخصيات من وحى خاليه ، مؤكداً ان الحلقات أستغرقت فى كتابتها 5 شهور، وسبقها فترة من البحث الشخصى .

مسلسلات في الطريق إليك.. ياسمين رئيس في ٦٠ دقيقة.. وإجازة مفتوحة لـ لقاء الخميسي

16 سبتمبر.. أولى حلقات مسلسل 60 دقيقة لـ ياسمين رئيس على شاهد

 

ويتكون مسلسل 60 دقيقة من 9 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك ياسمين رئيس في بطولته النجوم محمود نصرـ شيرين رضا وسوسن بدر، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.

 

وكان انطلق الإعلان الرسمي لمسلسل 60 دقيقة، والمقرر عرضه ابتداءً من 16 سبتمبر على منصة شاهد vip، وكشف الإعلان عن حالة من الألم والخوف تعيشها بطلة المسلسل ياسمين رئيس، لندرك لاحقًا بأنه قد يكون مرضًا نفسيًا أو شيئًا آخر.

 

كما ترددت كلمة الانتحار أكثر من مرة خلال الإعلان، وأيضًا بعد الصراعات النفسية وحروب مع الزمن لا نفهم حتى الآن أبعادها، ولكن هل يمكن أن نستنتج أن تلك الصراعات قد تدفع ياسمين للانتحار في النهاية؟

محمد هشام محمد هشام عبية 60 دقيقة مسلسل 60 دقيقة لبنان شيرين رضا

ترشيحاتنا

ماذا يحدث عند دعاء الله باسمه الجبار في الثلث الأخير من الليل؟.. 13 أمرا

شعبة الاقتصاد الرقمي: 80 مليار جنيه حجم التجارة الإلكترونية في مصر.. فيديو

أحداث 11 سبتمبر سقوط أمريكي داخليا وخارجيا.. هذا ما حدث في ذلك اليوم؟

تحذيرً : بشأن الآثار الجانبية الخطيرة" الجديدة للقاح AstraZeneca Covid

وسائل إعلام : مقاومة بنجشير تستعيد 3 مناطق من طالبان

الصحة : تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و11 وفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

قرش الساحل.. الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ يكشف مفاجأة| فيديو

تحذير عاجل لمصطافي رأس البر من النزول للبحر

مفاجأة في التفاصيل.. محافظ مطروح يكشف كواليس هجوم سمكة قرش على مواطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

جرح حاد بالذراع .. الحقيقة الكاملة لهجوم قرش على غواص بالساحل الشمالي

شاهد... نسرين طافش ووليد توفيق على الريد كاربت لحفل "دير جيست"

فيديو

فيديو جراف.. آخر التطورات الصحية لياسمين عبدالعزيز

نجمات بالهوت شورت .. فنانات أشعلن صيف 2021

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ