الشرقية تحتفل بعيدها القومي.. ليلة فنية بقصر ثقافة الزقازيق

برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، في كل الأعياد والاحتفالات القومية لتدعيم الروح الوطنية وترسيخ الهوية لدي أبناء الوطن، حيث استقبل قصر ثقافة الزقازيق الإحتفالية الفنية التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع فرع ثقافة الشرقية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، إبتهاجا بالعيد القومي للمحافظة والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، ذكري وقفة الزعيم أحمد عربي ابن قرية هرية رزنه، أمام خديوي البلاد عارضا مطالب الأمة مطالبا بالحرية والكرامة.

بدأت الاحتفالية بكلمة د. ممدوح غراب محافظ الشرقية، هنأ فيها أبناء المحافظة بالعيد القومي مشيراً إلى أن إحتفال اليوم يأتي تزامنا مع اعلان الجمهورية الجديدة، حيث تشهد المحافظة إفتتاح 109 مشروع تنموي وخدمي بتكلفة 2 مليار جنية بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، بالإضافة إلي تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة ب 41 قرية و740 تابع بمركز الحسينية، والتي تشهد قفزات غير مسبوقة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في جميع القطاعات والخدمات الحياتية المتعلقة بالمواطنين، ثم أنشدت الفرقة المصرية للموسيقي والغناء أغاني وطنية وأغاني من زمن الفن الجميل، لتستكمل فقرات الحفل الفني بأداء الموهبة آيه عبد الله باقة من أجمل أغانيها، كما قدم الفنان خالد بيومي نقيب فرع المهن الموسيقية بالشرقية باقة متنوعة من الأغاني، وقامت الفنانة نادية مصطفي بالغناء لتدخل البهجة والسعادة في نفوس الجميع واختتم الحفل بفقرة للفنان حلمي عبد الباقي وباقة من أجمل أغانيه.

جاء الحفل بحضور اللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والعميد أركان حرب ياسر محجوب قائد الفرقة السادسة مدرعة، ونائبي المحافظ والسكرتير العام وكان في استقبالهم رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام الإقليم ومدير عام فرع ثقافة الشرقية، وباقة من القيادات التنفيذية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلين عن ابراشية الزقازيق ومنيا القمح.