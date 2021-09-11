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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيوحشني البحر.. ليلى علوي تودع الصيف على أنغام نجاة الصغيرة

صدى البلد

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وودعت ليلى علوي الصيف و هي تستمع  لنجاة الصغيرة، و علقت قائلة :" هيوحشني البحر جدا ..بعشقه".

 

ويعرض حاليا للنجمة ليلى علوي فيلم “200 جنيه”، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الآخر.


وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

انستجرام الفنانة التواصل الاجتماعي ليلى علوي الفنانة ليلى علوى النجوم الفنان نجاة الصغيرة صورة جديدة

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