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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا لوفد الكنائس الرسولية: مصر تعيش أزهى عصور النهضة

محافظ المنيا يستقبل
محافظ المنيا يستقبل وفد الكنائس الرسولية

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفد الكنائس الرسولية في مصر برئاسة القس ناصر كتكوت الرئيس العام للكنائس الرسولية في مصر، أثناء زيارته للمحافظة وذلك لبحث سبل التعاون مع المحافظة.

ضم الوفد القس عادل جاد الله نائب الرئيس العام والقس داريل لارسون من أمريكا، والقس إميل شنودة راعى الكنيسة العربية بأمريكا، والقس صفا وليم رئيس اللجان الروحية للكنائس الرسولية في مصر، والشيخ عماد سليمان أمين الصندوق العام للكنائس الرسولية، وارمنيوس المنياوي المستشار الإعلامي للكنائس الرسولية.

 

وقال المحافظ، إن جميع أبناء الوطن هم مصريون وليس مسلم ومسيحي، مشيرا إلى أن التعاون والتكاتف بين أبناء المنيا هو عنوان التنمية الحقيقى .

 

وتحدث المحافظ، عن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان لمحافظة المنيا النصيب الأكبر من خلال تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى "أبو قرقاص ، ملوى ، العدوة ومغاغة، وديرمواس".

 

وأشار المحافظ إلي أن مصر تعيش أزهى عصور النهضة حيث تشهد مصر تنمية لم نعهدها من قبل في جميع المجالات وخاصة فيما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكهرباء وغيرها من القطاعات المختلفة.

 

من جانبه عبر الرئيس العام للكنائس الرسولية في مصر، عن سعادته لما يراه من إنجازات على أرض المنيا، معربا عن أمنياته بما يحقق تطلعات اهالي المحافظة.



وفي نهاية اللقاء، دعا المحافظ الوفد لزيارة عدد من المناطق الأثرية بالمحافظة والإطلاع على المعالم الأثرية الفريدة من نوعها في محافظة المنيا، وتوجيه الدعوة في الخارج لزيارة محافظة المنيا ونقل الصورة كاملة عن معالم المحافظة.

أمريكا الرئيس عبد الفتاح السيسي الصرف الصحى محافظة المنيا مياه الشرب والصرف الصحي تطوير الريف المصري المشروع القومي لرئيس عبد الفتاح السيسي مياة الشرب والصرف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المشروع القومى لتطوير الريف المصرى

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