آخرهم فضل شاكر .. نجوم الغناء يطرحون الأغاني الصيفية

حرص عدد من النجوم، عن طرح سينجلات، والمنافسة في نهاية فصل الصيف، كان أخرهم الفنان فضل شاكر، نستعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم من خلال التقرير التالي:

في إطلالة جديدة ومميزة، أطلق الفنان فضل شاكر أحدث أغنياته بعنوان "فستان الحلوة" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد ، فيما قام بتوزيع هذا العمل موسيقياً الموزع القدير احمد عادل ومكس وماستر هاني محروس ، وإشراف عام اياد النقيب.



وتُعد أغنية " فستان الحلوة" إمتداد للتعاون بين الفنان فضل شاكر والملحن وليد سعد ، لينسج الشاعر تامر حسين خيوط تعاونه الأول بصوره الشعرية التي تشع بالأمل وتصوير جماليات الروح لتشرق بالحب والتفاؤل ،ليكتمل مربع الإلهام بمشاركة الموزع الموسيقي احمد عادل ، والموزع الموسيقي هاني محروس الذي قام بالمكس والماستر، جامعين معا من خلال أغنية "فستان الحلوة " بين الأصالة والمعاصرة والتجديد.

وتقول كلماتها : “فستان الحلوة ، فستان الحلوة بيغرينى ، وقوامها مدوخنى ياعينى ، ورينى جمالك ورينى ، ورينى الحلاوة ..السهرة حاتحلى وصباحى ، الناس حاتغمض وأنا صاحى ، وأخدِك ف إيديا ف مرواحى ، وتزيد الغلاوة”.



يذكر ان الفريق الفني للفنان فضل شاكر يواصل العمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة ، على عدد من الإعمال التي سيتم إطلاقها تباعاً بألوان غنائية باللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبيضاء ، تحمل بصمات كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي ، وسيتم إطلاقهما خلال العام 2021.



" فستان الحلوة " تم أطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر " يوتيوب “ وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وكافة المتاجر الالكترونية.

راشد الماجد

حقق الفنان راشد الماجد ، مليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم يالواثق ؛ بعد أقل 4 أيام على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، إذ تم طرحها يوم الثلاثاء 7 سبتمبر.

أغنية يالواثق للفنان راشد الماجد، من اشعار: العالية، ألحان: احمد الهرمي، توزيع موسيقي: سيروس، وتريات: تامر الفيظي، جيتار: شريف فهمي، ايقاع: ابراهيم حسن، كورال: مجموعة الامارات، هندسة صوت: م. عمر صلاح، مكساج وماستر: م. جاسم محمد، تصميم فيديو: محمود الحسن، اشراف فني: حسن طالب.

محمد حماقي

أعلن المطرب محمد حماقي عن موعد طرح ألبومه الجدي يافاتنّي كاملا، وذلك من خلال حسابه على فيسبوك وكتب "استنوا ألبوم يافاتنّي كامل يوم 6 أكتوبر".

وكان محمد حماقي أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا في الساحل الشمالى بحضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات.

وأهدى حماقى أغنية "مالوش لازمة العتاب" لـ فاطمة درة أم زوجته ووصفها بأنها الحماة المثالية.

على جانب آخر، تصدرت أغنية «طالع موضة» للفنان محمد حماقي «ترند» موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك بعد ساعات من طرح الأغنية عبر قناته الرسمية، والتى حققت خلال ساعات ملايين المشاهدات.

حققت أغنية الفنان محمد حماقي الجديدة «عرض مستمر»، التي تم طرحها مساء يوم الخميس الماضي، مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، والأغنية من ضمن أغاني ألبوم حماقى الجديد «يافاتني»، والذي طرح منه عدد من الأغنيات على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بالإضافة إلى عدد من المنصات الموسيقية.

أغنية حماقى«عرض مستمر» من كلمات وألحان عايز الشافعي، توزيع وميكساچ توما، ديچيتال ماستر طارق مدكور.

وكان حماقي، طرح مؤخرًا عددا من أغاني البومه الجديد “يا فاتني”، وكان من ضمن الأغاني التي طرحها “زيها مين”، و"لو هتسيب"، و"تك"، و"طالع موضة".

أغنية “طالع موضة” كلمات: تامر حسين ألحان: تامر علي توزيع وميكساچ: أحمد إبراهيم ديچيتال ماستر: طارق مدكور فواصل موسيقية: أحمد إبراهيم جيتار: شريف فهمي.

تقول كلمات الأغنية: “تيجي سيرتها قلبي يدق، أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا لو أنا منها يعني أتغر، ياما عليا عدّى ومَر ومشفتش أحلى منها .. عيونها الحلوة مميزينها .. ده جمالها طالع موضة .. براءتها مش موجودة .. ماعرفش جايبة الجمال ده منين .. وفي الرقة مش هتلاقي اتنين .. تيجي سيرتها قلبي يدق أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا”.

محمد دياب

طرح الفنان محمد دياب، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم “يا ساتر” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

“يا ساتر”‏ كلمات والحان : عزيز الشافعي،‏ توزيع موسيقي : وسام عبد المنعم، وميكس و ماستر : ماهر صلاح، طبلة احمد عيادى، اورج محمود شاهى، تصوير بوستر : شريف قمر، تصميم فيديو : ام ام تى ديزينرز ( مودى - طارق - حجازى).

تقول كلمات الأغنية: “بتغلي نفسك تختفي وتظهر براحتك .. تنطفي الشمس ف غيابك .. جنابك هتحن امتى .. بتغلي نفسك علينا و احنا اتهرينا .. عينينا طلعت عينينا ..عانينا من بعدك إنت .. ياعم ده انت عمنا .. و تخصنا و تهمنا .. ما تخلي بالك مننا نحن هنا”.

يذكر أن تعاقد المنتج وليد منصور مع الفنان محمد دياب لمدة عامين إنتاج وإشراف عام على أعماله يشمل الظهور في البرامج والإعلانات والكليبات والألبومات، وانتهي دياب من تسجيل أغنية "ياساتر" وتعد هي المفاجأة الأولي لهما بعد التعاقد ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.



كما تعاقد وليد مع محمد دياب علي المشاركة في فيلم "كوزمو" والذي يعد واحدا من أقوي الأفلام التي ستشهدها السينما خلال الفترة المقبلة حيث يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن من أبرزهم خالد النبوي ومصطفي شعبان ونيللي كريم.

طرح الفنان مصطفى كامل عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ، احدث اغانى البومه الجديد والتى تحمل إسم أسكت .

أغنية أسكت من غناء وكلمات مصطفى كامل، وألحانه، ومن توزيع تامر صقر.

وكان قد طرح الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "وجع قلبي" من ألبومه الجديد الذي يحمل أيضا نفس اسم الأغنية، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت أحمد جودة، وبمجرد طرحها تصدرت التريند، حيث قدمها بشكل جديد لجمهوره.

وجاءت إشادات كثيرة بالأغنية من الجمهور ومنها: “بالتوفيق يا نجم”، و"استمر يا فنان"، و"أغنية حلوة اوي" و"ما أحلاها"، وغيرها.