مصطفى كامل يطرح أغنية أسكت عبر يوتيوب .. فيديو

طرح الفنان مصطفى كامل عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ، احدث اغانى البومه الجديد والتى تحمل إسم أسكت .

أغنية أسكت من غناء وكلمات مصطفى كامل، وألحانه، ومن توزيع تامر صقر.

وكان قد طرح الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "وجع قلبي" من ألبومه الجديد الذي يحمل أيضا نفس اسم الأغنية، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت أحمد جودة، وبمجرد طرحها تصدرت التريند، حيث قدمها بشكل جديد لجمهوره.

وجاءت إشادات كثيرة بالأغنية من الجمهور ومنها: “بالتوفيق يا نجم”، و"استمر يا فنان"، و"أغنية حلوة اوي" و"ما أحلاها"، وغيرها.

واحتفل مؤخرًا مصطفى كامل بعيد ميلاده وسط حضور عدد كبير من نجوم الغناء، منهم حكيم وعمر كمال ومحمود الليثى ومحمد رشاد وحمزة الصغير ومحمود الحسيني وأحمد العيسوى والعائلة في جو مليء بالبهجة.

وطرح مؤخرا مصطفى كامل رابع أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى" وتحمل اسم "نفسي ثم نفسي" من كلمات هشام عبد الحليم وألحان محمد سراج وتوزيع أحمد باريتون، وتعد الأغنية شكلا جديدا على كامل لم يقدمه من قبل.