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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الشرقية تواصل الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

صدى البلد

نظم فرع ثقافة الشرقية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، ليلته الثانية من الاحتفالات بعرض لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقي العربية بقيادة المايسترو قطب السيد، وشدت الفرقة بأغنيات "حق بلادك، ان كنت ناسي، بيت العز، عنابي، سلامات، شباكنا ستايره حرير، علي اليادي، وحياتك يا حبيبي، على بلد المحبوب، قولوا لعين الشمس، لعبة الايام"، كما قدمت فرقة منيا القمح للآلات الشعبية عرض فني من أمام مجلس مدينة منيا القمح، وقدم أعضاء الفرقة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأغاني منها "يا جلاليبو، تسلم الأيادي، حكاية شعب، مدح النبي، بلدنا يا بلدنا، بجانب فقره المزمار البلدي وعرض للتنورة.

يأتي ذلك برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، احتفالاتها بالعيد القومي لمحافظة الشرقية

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السياحة والآثار تكشف خطتها لتنشئة ثقافة التاريخ الأثري لدى ذوي الهمم

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الشرقية تحتفل بعيدها القومي.. ليلة فنية بقصر ثقافة الزقازيق

ضمن نشاط نوادي الأدب عقد قصر ثقافة ديرب نجم أمسية قصصية لأعضاء النادي، تناولوا فيها العديد من القصائد الشعرية، كما قدموا إحتفالية مئوية للدكتور الراحل  ثروت عكاشة والشاعر الكبير صلاح عبدالصبور، شارك فيها د. نادر عبد الخالق، والشاعر رضا عطية، حيث يواكب هذا العام مرور قرن كامل على ميلاد المحتفى بهم.

ثقافة أخبار ثقافة ثقافة الشرقيه ثقافة أحمد بهاء الدين

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الشرقية تحتفل بعيدها القومي.. ليلة فنية بقصر ثقافة الزقازيق

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