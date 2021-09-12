قوافل وعظ الأزهر بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات

استقبل قصر ثقافة الأسمرات بالقاهرة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، قوافل وعظ مجمع البحوث الإسلامية، بحضور م. حسن الغندور رئيس حي الأسمرات، ولفيف من العلماء والوعاظ، بدأت الفعاليات بمحاضرة عن الرحمة والأمانة للشيخ أحمد محمد، مع ندوة بعنوان "فضل القرآن الكريم حول الأخلاق" للشيخ شريف أبو حطب مدير الدعوة بوعظ القاهرة، والشيخ عوض محمد مفتش بوعظ القاهرة، وتحدثا عن فضيلة الأخلاق والاستدلال عليها من القرآن الكريم والسنة النبوية، مع ذكر قصص من حياة الصحابة.

يأتي ذلك في إطار إهتمام وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم، لتقديم خدمات ثقافية وفنية لأهالى حى الأسمرات بهدف زيادة الوعى الثثقافى والفنى، وضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لنشر الفكر الصحيح ومحاربة الأفكار الهدامة.

كما أقيمت ندوة عن "عبادة الله وتعمير هذا الكون" للشيخ محمد مصطفى عبد المقصود، والشيخ ماهر إسماعيل دارت حول مفهوم العبادة، والحكمة من خلق الكون وتعميره مع إرساء قواعد الخير، وأخرى عن "النية الصالحة" للشيخ أحمد محمد، وتم تعريف النية والاستدلال عليها من القرآن والسنة النبوية، وفى الختام قدموا ندوة بعنوان "الشكر على النعم".