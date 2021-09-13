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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد شرب المياه للحامل وجنينها

صدى البلد

يعد الماء أفضل شراب تتناوله الحامل خلال فترة حملها لما له من فوائد كثيرة ومتعددة لها ولجنينها.

ويفضل تناول الماء بانتظام على مدار اليوم وليس عند الشعور بالعطش فقط لأن مرحلة العطش تلك هي إنذار بأن الجسم فقد كمية كبيرة من الماء ويجب تعويضها.

قدم الدكتور محمد ابو عشيه؛ استشارى نشأ وتوليد؛ أهمية تناول المياه للمرأة الحامل والجنين.

فوائد شرب المياه للحامل وجنينها :

1. يحمي الجسم وخصوصاً خلال الصيف من الجفاف والصداع النصفي.

2. يجدد الدورة الدموية ويقلل من نسب حدوث الجلطات.

3. يحافظ على نضارة البشرة والجلد.

4. يقوّي المناعة ويحسّن الحالة المزاجية ويساعد الجسم على التخلص من السموم عن طريق البول والعرق.

5. يقي من الإصابة بالتهابات مجرى البول.

6. يقلل من انتفاخ الأقدام والأيدي وخصوصاً في آخر مراحل الحمل.

7. يحمي الحامل من التعرض لأمراض التهاب القناة البولية.

8. يقلل من الشعور بالإمساك وبالتالي يحمي من الإصابة بمرض البواسير.

9. يقلل من التعرض للولادة المبكرة.

10. ضروري لإفراز الحليب في ثدي الأم بعد الولادة.
 

فوائد شرب المياه للحامل وجنينها فوائد شرب المياه للحامل المياه للحامل

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