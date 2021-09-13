أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار عن نتيجة القبول الإلكتروني للمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات الخاصة 2021 للفصل الدراسى الأول، وذلك بترشيح 30220 (ثلاثين ألفًا ومائتين وعشرين) طالبًا فى هذه المرحلة.

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021

كشفت وزارة التعليم العالي الطلاب عن عدد المتقدمين للقبول بالجامعات الخاصة ويمكن للطلاب الدخول على الموقع الإلكتروني أضغط هنا لمعرفة نتيجة ترشيحهم .

نتيجة الجامعات الخاصة 2021

تعليمات عاجلة للطلاب المرشحين في تنسيق الجامعات الخاصة 2021

شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة أن يقوم الطالب المرشح بسرعة التوجه للجامعة المرشح لها لاستيفاء الأوراق المطلوبة، وسداد المصروفات وفقًا للوائح المنظمة لكل جامعة، وذلك فى موعد غايته نهاية عمل يوم الخميس 16/9/2021.

ونوهت وزارة التعليم العالي أنه فى حالة تخلف الطالب عن إتمام تلك الإجراءات يعتبر ترشيحه لاغيًا ولا يحق له التقدم لأى جامعة خاصة في أى مراحل تنسيقية تالية.

نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021

موعد انطلاق المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات الخاصة 2021

وأشارت الوزارة إلى أنه سوف يتم الإعلان عن مواعيد التقدم للمرحلة الثانية لنظام القبول الإلكترونى للجامعات الخاصة من خلال هذا الرابط هنا فور إعلان نتيجة الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة.

وأوضحت وزارة التعليم العالي ، أنه سوف يسمح فى هذه المرحلة التقدم لكل من:- طلاب الثانوية العامة لهذا العام (الدور الثانى)، والطلاب الذين استنفذوا رغباتهم فى القبول بالمرحلة الأولى، وطلاب الدبلومات الفنية، وطلاب مدارس النيل الأهلية، وطلاب مدارس المتفوقين (STEM).

نظام القبول بالجامعات الأهلية والخاصة

قال الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة منسق الجامعات الأهلية، أن نظام القبول في الجامعات الأهلية الأربع يقوم على المجموع الاعتباري للطالب، بحيث يتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، ثم يضاف إليه درجات الاختبار الإلكتروني وهم (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% للاختبار المعرفي وذلك وفقًا لكل قطاع + 5% لاختبار التفكير النقدي).

وأشار إلى أن الاختبارات تُعقد بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التي أنشأتها الوزارة في الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.

نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021

مد تنسيق الشهادات الأجنبية حتى 20 سبتمبر

أكد مكتب تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد بوزارة التعليم العالي، أنه تم مد فترة صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الأجنبية المتقدمين لمكتب التنسيق هذا العام، إلى يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر الجاري نظرًا لتأخر ظهور نتائج بعض الشهادات الأجنبية وذلك حرصًا على مصالح الطلاب.

على الطلاب مراجعة الموقع الإلكتروني http://admission.egypt-hub.edu.eg لمعرفة الكليات المُرشحين للالتحاق بها، واستكمال الإجراءات المطلوبة للقيد بالكليات وذلك بمقرات هذه الجامعات.

على الطلاب الذين استنفذوا الرغبات، الدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني، لإعادة ترتيب الرغبات من جديد، وفقًا للبرامج الدراسية المُتاحة.

ولا يزال باب التقديم مفتوحًا للتقديم للجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) أمام الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة.

ويعتمد نظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع + 5% لاختبار التفكير النقدي)، وتُعقد الاختبارات بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التي أنشأتها الوزارة في الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.