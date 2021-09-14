ثقافة القليوبية تحتفل بمئوية ثروت عكاشة وأربعينية صلاح عبدالصبور

فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة للاحتفاء بالرموز الوطنية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث عقدت إدارة الخدمات الثقافية ونادي الأدب المركزي ندوة بقصر ثقافة بنها، بعنوان "المشهد الثقافي بين مئوية ثروت عكاشة وأربعينية صلاح عبد الصبور" أدار الندوة الشاعر محمد عكاشة، وحاضر فيها الشاعر محمد أبوالليف، والكاتب أحمد سراج، وذلك بمناسبةالاحتفال بمئوية د. ثروت عكاشة، حيث أعلنت وزارة الثقافة، أنَّ الاحتفالات بثروت عكاشة ستستمر طوال عام 2021 وتشمل العديد من الفعاليات؛ كما يمر بهذا العام الذكرى الـ 40 على رحيل الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور، إذ رحل عن عالمنا في 14 أغسطس من عام 1981 بعد مسيرة عطاء ثرية وحافلة شعرًا ونثرًا ومسرحًا، ويعد صلاح عبدالصبور أحد أبرز رواد حركة الشعر الحر العربي ومن رموز الحداثة العربية وهو فارس المسرح الشعري.

استمرت فاعليات الدورة التدريبية الثانية عشر للتدريب الميداني بالمكتبة العامة بقصر ثقافة بنها بعنوان "نظام المستقبل الآلي لإدارة المكتبات، حاضرها رأفت سعيد، وشرح خلالها كيفية إستيراد تسجيله ببليوجرافية من الانترنت، وتعديلها، وإضافة نسخ لها، تلاها التطبيق العملى للمتدربين على الفهرسة بنظام المستقبل.

نظمت مكتبة بتمدة ومكتبة كفر علي شرف الدين ومكتبة المنزلة، ورشة رسم حر للأطفال، فيما بثت صفحة الفرع الرسمية مسرح عرائس لبيت ثقافة القلج تضمن قصة "طه حسين" تأليف الشاعرة منى الغريب، أداء صوتي وتحريك عرائس، الفنان هاني عبد العظيم، ودعاء حسن، إلى جانب قراءة للأطفال في كتاب "أيها المشاغب وداعا" بصوت ريحاب وجيه، أعدها قصر ثقافة كفر شكر، ومسابقة في المعلومات العامة للأطفال بقصر ثقافة الطفل ببنها بصوت هبة عبدالرؤوف، بهدف فتح أفاق جديدة للمعرفة والإطلاع.