تحذيرات من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودي، توقعه، بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على أنحاء المملكة.

وتوقع المركز تكون سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

ووفق التقرير تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر، والذي يشهد رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف المتر.

ومن ناحية أخرى، يفتتح الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني السعودي، اليوم الثلاثاء، "قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021"، التي ينظمها مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك" بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني افتراضياً، بالتعاون مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، خلال الفترة من 14 ـ 16 سبتمبر 2021م، بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين من رواد وقادة الشركات التقنية الحيوية على المستوى الدولي تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .



وأوضح مدير البنك الحيوي السعودي الدكتور صالح الأحيدب أن التقنية الحيوية التي سيتناولها أكثر من 50 متحدثًا عالمياً هي استخدام كائنات حية، وفي الغالب تكون بكتيريا أو فايروسات ومواد حيوية لصناعة منتجات هدفها منفعة الانسان، مستشهداً ببعض الأمثلة الشهيرة ومنها التلوث البيئي الذي وقع في خليج المكسيك عندما حصل أكبر تسرب للبترول في التاريخ ونتج عنه تلوث كبير فكان أحد الحلول هو استخدام نوع من أنواع البكتيريا من طبيعتها أنها تتغذى على الزيوت وتقوم بتفكيكها وتحليلها لمواد غير ضارة للبيئة، وهذه بالطبع تقنية جديدة بالنسبة للتقنيات الأخرى، لكن في المستقبل القريب قد تطبق في الحالات هذه أشياء طبقت في الزراعة باستخدام تقنية اسمها التعديل الجيني واخراج مايسمى "الجينيتك" وهو نظام ينتج محاصيل مقاومة للأمراض والجفاف والمياه المالحة والحشرات يكون له مردود اقتصادي وزيادة في الإنتاج وتقليل استخدام المبيدات الحشرية .