عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

طقس السعودية
طقس السعودية

أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودي، توقعه، بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على أنحاء المملكة.

وتوقع المركز تكون سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

ووفق التقرير تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر، والذي يشهد رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين.

txt

هطول أمطار رعدية.. تعرف على طقس السعودية اليوم

txt

أمطار رعدية.. تعرف على طقس السعودية اليوم

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف المتر.

ومن ناحية أخرى،  يفتتح الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني السعودي، اليوم الثلاثاء، "قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021"، التي ينظمها مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك" بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني افتراضياً،  بالتعاون مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، خلال الفترة من 14 ـ 16 سبتمبر 2021م، بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين من رواد وقادة الشركات التقنية الحيوية على المستوى الدولي تحت رعاية  الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .


وأوضح مدير البنك الحيوي السعودي الدكتور صالح الأحيدب أن التقنية الحيوية التي سيتناولها أكثر من 50 متحدثًا عالمياً هي استخدام كائنات حية، وفي الغالب تكون بكتيريا أو فايروسات ومواد حيوية لصناعة منتجات هدفها منفعة الانسان، مستشهداً ببعض الأمثلة الشهيرة ومنها التلوث البيئي الذي وقع في خليج المكسيك عندما حصل أكبر تسرب للبترول في التاريخ ونتج عنه تلوث كبير فكان أحد الحلول هو استخدام نوع من أنواع البكتيريا من طبيعتها أنها تتغذى على الزيوت وتقوم بتفكيكها وتحليلها لمواد غير ضارة للبيئة، وهذه بالطبع تقنية جديدة بالنسبة للتقنيات الأخرى، لكن في المستقبل القريب قد تطبق في الحالات هذه أشياء طبقت في الزراعة باستخدام تقنية اسمها التعديل الجيني واخراج مايسمى "الجينيتك" وهو نظام ينتج محاصيل مقاومة للأمراض والجفاف والمياه المالحة والحشرات يكون له مردود اقتصادي وزيادة في الإنتاج وتقليل استخدام المبيدات الحشرية .

حالة الطقس اليوم مكة المكرمة التلوث البيئي الخليج العربي طقس السعودية

موضوعات متعلقة

وفاة والدة رئيس الوزراء البريطاني عن عمر يناهر الـ79 عاما

أكثر من 400 ألف دولار في العام.. بايدن يعلن رفع الضرائب عن أصحاب الثروات الطائلة

الصحف الإماراتية.. إعادة 53 مصريا من ليبيا.. أوامر ملكية جديدة بالسعودية.. بايدن يعلن إجراءات لمواجهة كورونا

صدمة.. تفشي جديد لكورونا في بعض مناطق الصين

تضرر منازل الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي.. صور

ارتفاع في إصابات كورونا المحلية بالصين

جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف 4 مواقع عسكرية بقطاع غزة.. فيديو

خطر جديد يهدد الولايات المتحدة بسبب تعيينات بايدن

ترشيحاتنا

حكم من يهين زوجته وهل يجوز لها رد الإهانة؟.. الإفتاء تجيب

منافسة ألمانية.. بي إم دبليو M5 CS في مواجهة بورشه 911 توربو| فيديو

كريستيانو رونالدو يستعد لأول اختبار أوروبي مع مانشستر يونايتد

بخطوات بسيطة.. كيفية إضافة السجلات الطبية على تطبيق Health لهواتف آيفون

حكم صلاة الفجر جماعة في البيت؟ أمور تجهلها

وأنا محترم مع المحترمين.. شيكابالا ينشر صورته رفقة موسيماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

هو إحنا انفصلنا.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يثيران الجدل بسخريتهما

نائب وزير التربية والتعليم: السوق المصري في أشد الحاجة لـ 3 تخصصات

خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد

مستشار السيسي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي.. فيديو

تعديل مباريات كأس مصر مرة أخرى.. اتحاد الكرة يكشف أول طلبات كارلوس كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

فيديو

بلقيس فتحى تطرح أغنية جديدة غدا .. فيديو

فيديوجراف.. حالة مؤمن زكريا .. تفاصيل عن مرضه يكشفها متخصص

بلطجي يعتدي علي أرملة بسلاح أبيض في سبرباي بطنطا | فيديو

وجعتِ قلوبنا عليكِ .. بوسي زُفت إلى السماء بدلا من عُش الزوجية

المزيد

ساحة رأي

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

اﻟﻤﺰﻳﺪ