إنشاء موقف جديد لسيارات الأجرة بدمياط

شهدت محافظة دمياط ، تطورا حضاريا ملحوظا بإنشاء عدد من المواقف الجديدة داخل المحافظة وآخرها ، انشاء موقف لسيارات الأجرة بعزب النهضة بمدينة دمياط .

جاء نقل مواقف دمياط/ فارسكور و دمياط / الروضة و دمياط / الزرقا ، إلى موقف عزب النهضة المُفتتح مؤخرًا ضمن خطة إنشاء مواقف حضارية خارج الكتلة السكنية وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

كما تم تعديل خطوط سير سيارات السرفيس لخط الأعصر ليصبح مساره من منطقة الدعايم حتى موقف عزب النهضة وسرفيس ٢ ليصبح مساره من باب الحرس إلى الموقف وأيضاً سرفيس الشعراء..

ولقيت خطة تعديل مسار السرفيس ونقل سيارات الأجرة الى الموقف الجديد ، حالة من الجدل بين المواطني فالبعض اخذ على الموقف الجديد بعده عن مدينة دمياط والكتلة السكنيه وعدم التزام ساقي السرفيس بخط السير المتجه الى الموقف الجديد ولكن مع تكرار شكوى المواطنين اصبح هناك رقابه على سائقي السرفيس من قبل ادارة المواقف وادارة مرور دمياط

ويقول إبراهيم عدالحى ، موظف ، إنه عاني في بداية الأمر من نقل سيارات الزرقا وفارسكور الى الموقف الجديد بعزب النهضة ولكن مع التشديد من قبل المسؤولين على سائقي السرفيس اصبح الامر اسهل وافضل بكثير حيث ان الموقف الجديد بعزب النهضة يعد افضل بكثير من الموقف القديم .

وتابع أنه مع الرقابة المستمرة على سائقي السرفيس وسائقي الأجرة سيعتاد المواطنين على الموقف الجديد خاصة انه افضل من حيث المكان والمساحة والنظافة .

وطالبت سلوى أبوالنصر ، موظفة، الجهات المعنية بادارة المواقف وادارة مرور دمياط بالمتابعة المستمرة للمنظومة داخل الموقف والعمل على تنظيمها و إحكام الرقابة عليها.

وأشارت الى ان الموقف الجديد افضل من القديم من حيث سهولة الحركة وتسهيل عمليات دخول وخروج السيارات على عكس ما كان يتم بالموقف القديم .

ومن جانبها صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، ان الموقف الجديد لسيارات الأجرة بدمياط بمنطقة عزب النهضة يعد طفرة حضارية واضافة جديدة لتنظيم الحركة المرورية بدمياط ،

وأشارت الى انها شددت على عمل فواصل بالجزء الخاص بسيارات السرفيس لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى الموقف، ومتابعة التزام السائقين بوضع ملصقات تتضمن تعريفة الركوب وخط السير ، و تخصيص أماكن انتظار للمواطنين ، وأيضاً التنسيق مع إدارة المرور لعمل مطبات صناعية امام الموقف وتكثيف الدوريات المرورية هنالك.

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