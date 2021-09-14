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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فضل شاكر يروج لأغنيته الجديدة "فستان الحلوة"

فضل شاكر
فضل شاكر

روج الفنان فضل شاكر لأغنيته الجديدة التي تحمل إسم “فستان الحلوة” وذلك من خلال حسابه الرسمي على “الأنستجرام”.

 

نشر فضل شاكر، البوستر الرسمي الخاص بالأغنية وعلق عليه قائلاً: “براحه عليا في بصاتِك.. مش قد عيونِك وحياتك #فستان_الحلوة #فضل_شاكر”.
 

وتُعد أغنية " فستان الحلوة" امتدادا للتعاون بين الفنان فضل شاكر والملحن وليد سعد ، لينسج الشاعر تامر حسين خيوط تعاونه الأول بصوره الشعرية التي تشع بالأمل وتصوير جماليات الروح لتشرق بالحب والتفاؤل ،ليكتمل مربع الإلهام بمشاركة الموزع الموسيقي احمد عادل ، والموزع الموسيقي هاني محروس الذي قام بالمكس والماستر، جامعين معا من خلال أغنية "فستان الحلوة " بين الأصالة والمعاصرة والتجديد.

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وتقول كلماتها : “فستان الحلوة ، فستان الحلوة بيغرينى ، وقوامها مدوخنى ياعينى ، ورينى جمالك ورينى ، ورينى الحلاوة ..السهرة حاتحلى وصباحى ، الناس حاتغمض وأنا صاحى ، وأخدِك ف إيديا ف مرواحى ، وتزيد الغلاوة”.


يذكر ان الفريق الفني للفنان فضل شاكر يواصل العمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة ، على عدد من الإعمال التي سيتم إطلاقها تباعاً بألوان غنائية باللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبيضاء ، تحمل بصمات كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي ، وسيتم إطلاقهما خلال العام 2021.
 

" فستان الحلوة " تم أطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر " يوتيوب “ وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وكافة المتاجر الالكترونية.


 

فضل شاكر الفنان فضل شاكر فستان الحلوة الإنستجرام وليد سعد تامر حسين احمد عادل

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