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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

بمشاركة أكثر من 60 فنانًا.. آرت دي إيجيبت تحيي فاعلية حي القاهرة الدولي للفنون

صدى البلد

احتفلت مؤسسة آرت دي إيجيبت، المتخصصة في إقامة وتنظيم المعارض الفنية، يوم الثلاثاء بإطلاق فاعلية "حي القاهرة الدولي للفنون" بمنطقة وسط البلد في القاهرة بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والمسئولين وممثلي السفارات الأجنبية في مصر، بالإضافة إلى حضور عدد من الفنانين من مصر ومختلف أنحاء العالم.
 

وبدأ حفل الافتتاح بكلمة ألقاها السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين ثم كلمة لرئيس شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري كريم الشافعي وذلك بحضور نادين عبد الغفار مؤسس آرت دي إيجيبت التي ألقت بدورها كلمة على الحضور، واستتبع ذلك عرضاً لإحدى اللوحات الفنية للفنان الإسباني ألبرتو ريجيرا.
 

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وتقام فعالية "حي القاهرة الدولي للفنون" في 12 موقعاً مختلفاً في منطقة وسط البلد بالقاهرة جميعها مفتوحة للجمهور مجاناً وذلك حتى 27 أكتوبر، ومن أبرز المواقع الحيوية التي تم اختيارها في وسط البلد؛ ممر "كوداك"، و"سينما راديو"، والفاكتوري، و6 محال في شارع النبراوي، وجاليري اكسس بالإضافة إلى متجر في شارع عبد الخالق ثروت؛ وهو ما يُعد جزءاً من استراتيجية مؤسسة آرت دي إيجيبت لجعل الفن متاحاً للجمهور من كافة الفئات الاجتماعية.
 

نجحت فعالية "حي القاهرة الدولي للفنون" في الجمع بين أشكال مختلفة من الفنون مثل الفوتوغرافية واللوحات والمنحوتات، وأعمال من فن التجهيز في الفراغ، وفن الفيديو علاوة على عرض أعمال فنية بتقنية "هولوجرام"، وهو ما يُمثل تجربة ثرية وفريدة من نوعها للجمهور سيتمكن من خلالها من الانتقال من مكان لآخر.
 

شهدت الفعالية مشاركة متميزة لقرابة 60 فناناً من الفنانين المعروفين من مختلف أنحاء العالم مثل الفنانة العالمية جيزيلا كولون من الولايات المتحدة والفنان البرازيلي جواو تريفيسان والفنانة المصرية الأميركية شيرين جرجس، بالإضافة إلى نخبة من الفنانين المصريين أبرزهم أحمد عسقلاني وأحمد بدري وأحمد فريد وأحمد ناجي وحازم المستكاوي وإبراهيم خطاب و ماريان مندا وياسمين المليجي .
 

قالت هنا الببلاوي، مدير فني تنفيذي آرت دي إيجيبت "مؤسسة آرت دي إيجيبت تسعى لجمع الفنانين الموهوبين في مجال الفن المعاصر من مختلف أنحاء العالم"، مضيفةً "يستهدف هذا التجمع إنتاج مزيج من الفنون المرئية المختلفة لتحويل البيئة التاريخية المعمارية التي تتميز بها منطقة وسط البلد إلى حي فني مُفعم بالأمل".
 

ومن المُقرر أن تتضمن فعالية "حي القاهرة الدولي للفنون" عقد سلسلة من المحاضرات وورش العمل المقدمة لطلاب ومحبي الفنون مجاناً للجميع تحت إشراف مجموعة من الفنانين والأكاديميين المحترفين.
 

وأعربت نادين عبد الغفار، مؤسس أرت دى إيجيبت عن سعادتها بالفعالية والحماس الذي استقبلها به محبو الفن من مختلف أرجاء العالم، مضيفةً "أنا متحمسة للغاية لمشاركة هذه التجربة التي لا تُنسى مع محبي الفن المعاصر في منطقة وسط البلد التي تحمل في طياتها عبق التاريخ". وأضافت عبد الغفار قائلةً "عملنا هنا هو الخطوة الأولى لرحلتنا نحو معرض الأبد هو الآن في منطقة الأهرامات في شهر أكتوبر".

جدير بالذكر أن مؤسسة آرت دي إيجيبت تعاونت مع عدد من السفارات الأجنبية والمراكز الثقافية وفي مقدمتها، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وسفارة إسبانيا وسفارة سويسرا والمركز الثقافي الإيطالي وشركة شنايدر وشركة ومصنع نديم وشركة توتال و Egypto Co وAlSagheer Salons  و Lipton. 

وتأتي هذه الفعالية بالتزامن مع إقامة "آرت دي إيجيبت" معرضها السنوي الرابع “Forever is Now” "الأبد هو الآن" في منطقة أهرامات الجيزة والمنتظر افتتاحه في 21 أكتوبر، ويعد هذا المعرض هو الأول من نوعه الذي يقام في منطقة الأهرامات التي يمتد تاريخها لأكثر من 4500 عام.

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