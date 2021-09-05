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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

معرض فنون تشكيلية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين في أسيوط

صدى البلد

تنفيذا لتوجيهات وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بدمج ذوي القدرات فى الأنشطة المقدمة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية. 

تضمنت الأنشطة معرض فنون تشكيلية لرسومات الأطفال الموهوبين بالقصر، تدريب الدكتورة ماجدة أحمد لعرض مجموعة من اللوحات الفنية للبورتريه، والمناظر الطبيعية. 

وتم تنظيم ورشة فنون تشكيلية لاكتشاف وتنمية مواهب الأطفال بعنوان "اتنين كفاية"،  لترسيخ قيم إيجاد حلول للقضية السكانية التي تلتهم كل مقومات التنمية، ورسم بعض الموضوعات الحرة، بجانب  ورشة حكي بعنوان "القط الشرير".

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أنشطة ثقافية وفنية بثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

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بلغة الإشارة.. تنمية مواهب ذوي القدرات بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

كما أقيمت مسابقة ثقافية وورشة أشغال فنية لعمل قلوب، وأخرى لتعليم الفنون الشعبية والأداء الحركي للفنان خالد نصر الدين. 

كما أعد القصر محاضرة لتبسيط قواعد اللغة العربية وورش للأشغال الفنية “كروشيه وتفصيل” وتدوير خامات البيئة، بجانب عروض أفلام للأطفال لإبداعات ذوي القدرات، للمشروعات الاقتصادية العملاقة وللقضية السكانية، وأخرى لإظهار دور ومكانة المرأة المصرية وكيفية وطرق تمكينها.

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