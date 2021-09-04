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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أنشطة ثقافية وفنية بثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

صدى البلد

 

فى إطار توجيهات د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بتنمية المهارات الإبداعية للأطفال والنشئ، ودمج ذوي القدرات فى الأنشطة المقدمة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، عدد من الانشطة الثقافية والفنية منها، ورشة فنون تشكيلية لاكتشاف وتنمية مواهب الأطفال، وورش حكي لقصص الاطفال، وتقديم عرض فيلم للاطفال عن البطل الباراوليمبي المصري شريف عثمان الحاصل علي المركز الاول وذهبية رفع الاثقال في اوليمبياد طوكيو الاخيرة.

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محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بفرع ثقافة الأقصر

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ثقافة الجيزة في الدوري الثقافي لمراكز الشباب

 كما أقيمت عدة ورش منها تعليم الاطفال مباديء الرسم والفن التشكيلي، وعرض فيلم فيديو بريجكتور واونلاين عن تسامح الدين في مصر وكيفة وجود وحدة وطنية بمصر، وورش اشغال فنية كتعليم الكورشيه ومبادئ التفصيل ورسم الباترون وعمل لوحات جمالية للاطفال، وتصميم شنطة للفتيات من خلال استخدامها لبنطلون جينز قديم، بجانب ورشة لتبسبط قواعد اللغة العربية، وكان موضوعها "المنادي وأنواعه وأدوات النداء وطرق وتوقيت إستخدامها"، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية.

ثقافة أخبار ثقافة ثقافة أحمد بهاء الدين

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