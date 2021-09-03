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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الجيزة في الدوري الثقافي لمراكز الشباب

صدى البلد

 

فى ضوء توجيهات د. إيناس عبد الدايم بالتعاون بين قطاعات الوزارة والمؤسسات الحكومية بالوزارات المختلفة، وفي إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ومديرية الشباب والرياضة، شاركت ثقافة الجيزة في الدوري الثقافي الصيفي الذي تنظمه المديرية في مراكز الشباب المنتشرة بمحافظة الجيزة خلال الفترة من ١ سبتمبر ٢٠٢١ وحتى ٧ سبتمبر ٢٠٢١.

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احتفالية اليوم الواحد بثقافة القليوبية

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«تعريف الإرهاب وأنواعه وخطورته».. محاضرة فى ثقافة الإسماعيلية

تضمنت فعاليات اليوم الأول إشراف وتحكيم مجموعة من المتخصصين التابعين لثقافة الجيزة في مسابقات الدوري الثقافي، التي تضمنت مسابقات ثقافية في مجالات مختلفة للطلائع فى سن (١٢ إلى ١٨عام)  وأخرى للشباب فى سن (١٨ إلى ٣٥ عام)، وتصعيد وتكريم المراكز الأولى الفائزة، حيث أشرف كرم ربيع على الدوري الثقافي المقام بمركز شباب الصف، د. ربيع شكري على الدوري المقام بمركز شباب الجلادمة، د. حنان مصطفى على دوري مركز شباب شبرامنت.

ثقافة الجيزة ثقافة أخبار ثقافة مراكز الشباب الشباب

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