كنا ممكن نتفق.. رامي جمال يتجاوز 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب

حققت أغنية الفنان رامي جمال الأخيرة «كنا ممكن نتفق» 5 ملايين و100 ألف مشاهدة بعد مرور يوم واحد فقط على طرحها موقع الفيديوهات يوتيوب.

وطرح رامي جمال أغنيته الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج نجوم ريكوردز.

كما طرح رامي جمال، أغنيته السابقة "قلة الإحساس"، والتى حققت نجاحاً كبيراً ووصلت مشاهدتها إلى 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

ومن الأغنيات السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان

في ألبومه.

وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" هم: "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدي".

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم "أنا لوحدي"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، ووصل إلى 100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، بجانب تصدره المبيعات وقت طرحه.

حفل السعودية

من جهة أخرى، يستعد الفنان رامي جمال، لإحياء حفل ضخم في الشرقية بالسعودية يوم 16 سبتمبر من الشهر الجارى.

وكتب رامى جمال عبر حسابه بموقع انستجرام :"شكرا هيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ علي إتاحة الفرصة الثانية للتواجد في بلدنا الغالي السعودية مع جمهور الشرقية المحترم شکرا علي مجهودكم في انتظار نغني سوا في يوم 16 القادم للجمهور الغالي يوم للذكري".

ألبوم رامي جمال

حرص الجمهور، على دعم الفنان رامي جمال بعد طرحه بوستر أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “كان ممكن نتفق” من البوم ولسه.

وجاءت التعليقات كالآتي: “أنا بعدي ساعات الخدمة بتاعتي ف الجيش لما بسمع أغانيك والله”، و“مش مهم نتفق المهم إنك تدينا حته عظمه كده توقع قلوبنا ونركب دعامات ع طول”، و“لا ده انتوا متفقين ع جرعة نكد بقى”.

يذكر أن أبرز أغاني رامي جمال أغنية "قلة الإحساس" التي طرحها على موقع "يوتيوب" يوم 11 يوليو الماضي.

"قلة الإحساس" من كلمات جمال الخولي وألحان رامي جمال وتوزيع وميكس وسام عبدالمنعم، وإنتاج نجوم ريكوردز.

كما طرح رامي جمال في منتصف مايو الماضي، أغنية "دقيقة واحدة" من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع وميكساج وماستر وسام عبدالمنعم، وجيتار مصطفى نصر.