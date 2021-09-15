لقطات تجسسية للبيك أب شيفروليه GMC كانيون AT4  موديل 2023

التقطت عدسات المصورين لقطات تجسسية لشاحنة البيك أب الاختبارية شيفروليه GMC كانيون AT4 موديل 2023 من جنرال موتورز بإحدى جبال كولورادو

وفقًا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، هذه هي المرة الأولى لظهور نسخة من الجيل الجديد لشيفروليه الـ GMC متوسطة الحجم في الأماكن العامة وذلك لحرص جنرال موتورز أن تتكتم على الموديل الجديد بعيدا عن أعين الفضوليين، ولكن بصرف النظر عن كسوة التمويه الثقيل الذي يغطي الشاحنة بأكملها، استطاع مصور موتور 1 أن يزيح الستار التمويهي عن السيارة ليلقي نظرة سريعة على شكل الطراز الجديد

شيفروليه كانيون

تخفي الأغلفة تصميم هيكل السيارة، لكن من الواضح أن شاحنة البيك أب متوسطة الحجم لم تتغير كثيرًا. تفاصيل الشبكة الهوائية الأمامية محجوبة، لكن النسب بشكل عام تشير إلى أنها ستأتي بنفس الواجهة الأمامية لـ GMC Canyon. علاوة على ذلك ، تشير الرفارف السميكة العريضة وارتفاع التعليق يؤكد أنها طراز AT4. الإطارات مجموعة من 265/65 Goodyear Wranglers على عجلات 18 بوصة. الإطارات ليست بالمظهر العدواني الموجود في AT4 الحالية، ولكن من المحتمل أن يتغير ذلك قبل بدء الإنتاج.

فيما يخص مجموعة الدفع من المتوقع أن تقتفي جنرال موتورز أثر فورد رينجر من خلال تقديم خيار محرك واحد رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني سعة 2.7 لتر قادر على توليد 310 حصانا، وبالتالي تتفوق على مثيلاتها من نفس الفئة بفارق معقول نسبيا بعدد محدود من الأحصنة.

من المتوقع أن يصل الجيل القادم من كانيون وكولورادو في طرازات 2023 وهذا يعني أن الجيل القادم سيبدأ في الظهور بشكل علني في أوائل عام 2022 أو منتصفه، هذا في حالة عدم وجود استثناءات بسبب كوفيد 19 أو التأخيرات المتعلقة بالرقائق الإلكترونية.