وحش البيك اب .. شيفروليه سيلفرادو ZR2 2022 في ظهورها الاول | صور

تتوسع شركة شيفروليه في اطلاق العديد من الاصدارات القوية و خاصة عائلة البيك اب الشهيرة والمميزة، حيث تواصل تقدم افراد تلك العائلة لتاتي النسخة سيلفرادو ZR2 2022 من خلال ظهورها الاول، و تعد هذه النسخة امتداد لتاريخ حافل من الاصدارات التي تنتمي إلى فئة البيك اب، و التي تنفرد بالعديد من القدرات القوية وخاصة على الطرق الوعرة، إلى جانب تمصمها الخارجي العملاق.

الاداء الفني للسيارة شيفروليه سيلفرادو ZR2 2022

زودت الشاحنة شيفروليه سيلفرادو ZR2 2022 بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8، بسعة 6200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 420 حصانا، و 624 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى القدرات الخاصة بوسائل الحماية و الامان و التي تشمل برامج دعم منظومة الفرامل، و انظمة التعليق التي تمنحها الافلضية في التعامل مع بعض الطرق الوعرة.

دعمت السيارة شيفروليه سيلفرادو ZR2 2022 بعجلات مخصصة للطرق الوعرة يبلغ قياسها 33 بوصة تحتوي على جنوط معدنية قوية باللون الاسود مع تصميم سداسي الاضلاع، بالاضافة إلى مفهوم رباعي الابواب ثنائي الكابينة، مما يعكس المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة الشديدة، كما ظهرت من الخارج بمصابيح أمامية عدوانية المظهر، و شبكات امامي عريضة وضخمة الحجم تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب شداد ثنائي باللون الاحمر يقع على جانبي الصادم الامامي.

التصميم الداخلي لشاحنة شيفروليه سيلفرادو ZR2 2022

تحتوي المقصورة الداخلية للشاحنة شيفروليه سيلفرادو ZR2 2022 على عجلة قيادة متعددة الوظائف مالتي فانكشن، و مقاعد من الجلد الاسود مع لمسات رمادية اللون، بالاضافة إلى لوحة عدادات ديجيتال لعرض البيانات الخاصة بالرحلة، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 13.4 بوصة لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، مع فتحات تكييف متعددة المناطق، ومسند يد، وفرامل يد كهربائية.