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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسطول سيارات شيفروليه فئة SUV موديل 2021 في الكويت | صور

تعرف على أسطول سيارات
تعرف على أسطول سيارات شيفروليه فئة SUV موديل 2021 في الكويت

تأتى علامة شيفرولية العريقة ضمن العلمات الأبرز فى السوق الكويتي للسيارات، لتعدد إصداراتها ذات الأداء القوي خاصةً فئة الـ SUV، التى أصبحت ذات عدد ضخم من المستهلكين فى معظم الأسواق العربية والعالمية.

يطرح موقع " صدى البلد " الاخباري سعر و مواثفات أسطول سيارات شيفروليه فئة SUV موديل 2021 في الكويت.

 

1 ـ كابتيفا

زودت شيفروليه كابتيفا 2021 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي متصل بشاحن توربيني، يولد قوة قدرها 148 حصانا، وعزم 255 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع CVT، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود للسيارة نحو 8.4 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

حصلت سيارة شيفروليه كابتيفا 2021 على مصابيح LED أمامية وخلفية، وشبكة أمامية تحتوي على مصابيح ضباب مزدوجة، يتوسط كابينة السيارة شاشة وسائط متعددة 8 بوصة، ومقود قيادة مزود بتكنولوجيا التحكم في الوسائط كنظام ترفيهي، وتتمتع السيارة داخليا بمساحة كبيرة  وتضم ايضا فتحة سقف و4 مكبرات صوتية.

أسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2021 في الكويت:

الفئة الأولى LS بسعر 4 ألاف دينار.

الفئة الثانية LTبسعر 5 ألاف دينار. 

الفئة الثالثة PREMIER بسعر 6 ألاف دينار. 

2 ـ تراكس

تأتي سيارة شيفروليه تراكس 2021  بمحرك 1800 سي سي، بقوة 140 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن / متر، تقترن ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم خلال 11.1 ثانية، وتصل السرعة القصوى 180 كم / س.

جهزت سيارة شيفروليه تراكس، بشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات و أندرويد أوتو و أبل كاربلاي، نقطة اتصال Wi-Fi ، راديو ستالايت، ستة مكبرات صوت، بلوتوث وأمر صوتي ومخرجين USB، الميزات الأخرى المتاحة التحكم في السرعة والتشغيل عن بعد، الدخول بدون مفتاح.

أسعار شيفروليه تراكس موديل 2021 في الكويت:

الفئة الأولى LT FWD بسعر 4 ألاف دينار.

الفئة الثانية PREMIER AWD بسعر  5 ألاف دينار. 

3 ـ إكوينوكس

طرحت سيارة شيفروليه إكوينوكس 2021 بخيارين من المحركات، الأول 4 سلندر تيربو بسعة 1500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، أما المحرك الاخر سعة 2000 سي سي الذي ينتج قوة تبلغ 252 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات.

جهزت سيارة شيفروليه إكوينوكس 2021 بمصابيح امامية وخلفية بتقنية  LED، جنوط رياضية بمقاس 19 بوصة، كاميرا رؤية خلفية، مؤشر مسافة، الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ،نظام كبح تلقائي في حالة مرور الأشخاص، تنبيه الاصطدام الأمامي.

أسعار شيفروليه إكوينوكس 2021 في الكويت:

الفئة الأولى LS FWDبسعر 6 ألاف دينار.

الفئة الثانية LT FWDبسعر 7 ألاف دينار.

الفئة الثالثة PREMIER FWD بسعر 9 ألاف دينار. 

4 ـ بليزر

تتمتع سيارة شيفروليه بليزر 2021 بخيارين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، ينتج قوة 193 حصانًا وعزم دوران يبلغ 254 نيوتن/متر،تتسارع اسليارة من 0 إلى 100 كلم في الساعة في 7.9 ثانية، أما المحرك الثاني V6 سعة 3.6 لتر، يعطي قوة 308 حصانًا وعزم دوران يبلغ 366 نيوتن/متر . الدفع الأمامي أساسي والدفع الرباعي اختياري.

زودت سيارة شيفروليه بليزر بكاميرا للرؤية الخلفية و نظام Teen Driver ، توفر حزمة اختيارية تشمل أجهزة استشعار ركن السيارات خلفية ، مراقبة النقاط العمياء ،  تحذير حركة المرور الخلفية المتقاطعة ، و تحذير تغيير المسا ، مثبت السرعة التكيفي ، مقعد تنبيه الأمان ، الكبح التلقائي في حالات الطوارئ أثناء السرعات العالية.

أسعار شيفروليه بليزر موديل 2021 في الكويت:

الفئة الأولى 1LT بسعر 9 ألاف دينار.

الفئة الثانية 2LT بسعر  10 آلاف دينار.

الفئة الثالثة 3LT  بسعر 11 ألف دينار.

الفئة الرابعة RS  بسعر 12 ألف دينار. 

الفئة الخامسة PREMIER بسعر 13 ألف دينار. 

5 ـ ترافيرس

تستمد السيارة شيفروليه ترافيرس 2021 قوتها من محرك V6 سعة 3600 سي سي، يولد قوة 310 حصان، و عزم دوران يبلغ 351 نيوتن.متر، بها ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات، وتحصل السيارة على نظام الدفع الأمامي أو بجميع العجلات مزدوج التعشيق.

تتوفر السيارة بشاشة معلومات القيادة ملونة قياس 4.2 بوصة، و الشحن اللاسلكي، وبوابة خلفية كهربائية تعمل دون إشغال اليدين، مع نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي الصوتي بشاشة لمس ملونة قياس 8 بوصة، منفذ USB، نظام Bose الصوتي الفاخر مع 10 مكبرات صوت.

أسعار شيفروليه ترافيرس موديل 2021 في الكويت:

الفئة الأولى LT FWD بسعر 10 ألاف دينار.

الفئة الثانية LT FULL OPTION AWD بسعر 12 ألف دينار.

الفئة الثالثة PREMIUM AWDبسعر12 ألف و500 دينار.

الفئة الرابعة HIGH COUNTRY AWD بسعر 15 ألف دينار. 

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