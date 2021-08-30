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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسعار السيارة شيفروليه كابتيفا الجديدة .. تفاصيل

تعرف على الاسعار
تعرف على الاسعار الجديدة للسيارة شيفروليه كابتيفا .. تفاصيل

شهدت النسخة شيفروليه كابتيفا ارتفعًا بالقيمة التسويقية الخاصة بها، عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، وقدرت تلك الزيادة بقيمة قدرها 5 آلاف جنيه، وتعد مابتيفا أحد أبرز الإصدارت التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، التي تضم باقة متنوعة من التجهيزات بحسب الفئة المطروحة.

جاءت السيارة شيفروليه كابتيفا بنسبة طول بلغت 4.65 متر، وعرض 1.83 متر، و 1.76 متر للارتفاع، بالإضافة إلى قاعدة عجلات يبلغ طولها نحو 2.75 متر، ومساحة تخزين تسع لـ 847 لتر كما تصل إلى 1051 عند استخدام تقنية طي المقاعد، بينما تضم من الداخل شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، و مقود حركة مالتي فانكشن.

وتأتي السيارة شيفروليه كابتيفا بالعديد من وسائل الامن و الحماية مثل منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، مع برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام TCS المتحكم في عملية صعود المرتفعات، وبرنامج ESC الخاص بالثبات الإلكتروني، ومرايات جانبية كهربائية، مع مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وذلك باختلاف الفئات المطروحة.

بينما تستمد شيفروليه كابتيفا موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج 148 حصان عند 5200 لفة/دقيقة، و 255 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 5200 لفة/دقيقة، مقترن بناقل حركة من طراز CVT اوتوماتيكي النقلات.

أسعار السيارة شيفروليه كابتيفا داخل السوق المصري

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LS 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 339.990 ألف جنيه بدلًا من 334.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LT 2021 محرك 1500 تيربو سي سي بسعر 364.990 الف جنيه بدلًا من 359.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل PREMIER 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 384.990 الف جنيه بدلًا من 379.990 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل PREMIER (7SEATS) 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 404.990 الف جنيه بدلًا من 399.990 ألف جنيه.

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