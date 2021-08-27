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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقوى 5 سيارات بيك اب في الإمارات موديل 2021.. صور

اقوى 5 سيارات بيك
اقوى 5 سيارات بيك اب في الامارات موديل 2021

تحتل سيارات البيك اب، مكانة كبيرة في مختلف أسواق السيارات العالمية والعربية، نظرًا لاحتوائها على العديد من المقاومات، أبرزها هي المساحة الخلفية التي تسع إلى الكثير من الأغراض، بالإضافة إلى قدراتها القوية في التعامل مع بعض الطرق الوعرة، نسبة إلى آلات الجر المستخدمة والأداء الميكانيكي القوي بحسب كل علامة تجارية، والطريقة الخاصة بكل صانع.

 

وفي إطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بـ أقوى 5 سيارات بيك اب في الإمارات موديل 2021.

1- فورد F150 موديل 2021 

 

زودت السيارة فورد F150 موديل 2021 بمحرك 3300 سي سي، بقوة 292 حصان، و365 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع نسخة أخرى سعة 3500 سي سي، تستطيع أن تنتج قوة قدرها 365 حصان، وعزم أقصى للدوران يقدر بـ 570 نيوتن/متر، بالإضافة إلى نسخة اعلى تجهيزًا تستمد قوتها من محرك ثماني الاسطوانات، بسعة 5000 سي سي، قادر على انتاج قوة 360 حصان، و 515 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

ويتراوح سعر السيارة فورد F150 موديل 2021 داخل السوق الاماراتي بين 188.895 و 284.445 درهم.

2 - فورد F150  رابتور موديل 2021 

 

حصلت السيارة فورد F150  رابتور موديل 2021 على محرك بسعة 3500 سي سي، قادر على انتاج قوة 422 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 678 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الجر الكلي، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة.

 

و تبدأ أسعار السيارة فورد F150  رابتور موديل 2021 من 244.287 درهم اماراتي حتى 349.025 درهم.

3 - فورد رينجر موديل 2021 

 

تأتي السيارة فورد رينجر موديل 2021 بمحرك 2200 سي سي، بقوة 148 حصان، و 375 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع محرك اخر بسعة 2500 سي سي، ينتج قوة قدرها 164 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 226 نيوتن/متر، بالاضافة إلى نسخة اخرى تعتمد على محرك خماسي الاسطوانات بسعة 3200 سي سي، يستطيع ان يولد قوة قدرها 200 سي سي، و 470 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

وتأتي السيارة فورد رينجر موديل 2021 داخل السوق الاماراتي بقيمة تتراوح بين 108.045 درهم حتى 164.745 درهم.

4 - تويوتا لاند كروزر بيك اب موديل 2021 

 

تعمل السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2021 عبر محرك سداسي الاسطوانات، سعة 4000 سي سي، يولد قوة قدرها 228 حصان، و 360 نيوتن/متر من عزم الدوران مقترن بعلبة تروس يدوية الأداء تعمل عبر منظومة الجر الكلي للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى لـ 180 كيلومتر في الساعة.

 

و تقدر أسعار السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2021 داخل السوق الامارتي بقيمة تتراوح بين 141,750 و 151,200 درهم.

5 - دودج رام 2500 موديل 2021 

 

تستمد السيارة دودج رام 2500 موديل 2021 قوتها من محرك ثماني الاسطوانات، يعمل بمنظومة الجر الكلي، حيث يستطيع أن ينتج قوة قدرها 410 حصان، و 580 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، و بهذه الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 8.6 ثانية.

 

و يبلغ سعر السيارة دودج رام 2500 موديل 2021 بقيمة قدرها 289.900 درهم اماراتي.

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