عاطل يقتل والده بزجاجة مكسورة في اوسيم

انهى عاطل حياة والده بمدينة اوسيم حيث سدد له عدة طعنات بزجاجة مكسورة بسبب خلافات بينهما.



تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا بمقتل عجوز بمدينة اوسيم اثر اصابته بعدة طعنات، ووجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ.

وأشارت التحريات باشراف اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث والعميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى أن ابن المجني عليه وراء قتله لخلاقات عائلية بينهما.

وانتقلت قوة امنية لموقع الحادث وتمكنت من القاء القبض على الابن المتهم، وبمواجهته اقر انه تشاجر مع والده فسدد له طعنات بزجاجة مكسورة اودت بحياته.

تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق.

