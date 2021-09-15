الوقاية من التجاعيد طبيعياً.. وداعا للشيخوخة

تؤدي عملية الشيخوخة الطبيعية إلى ظهور التجاعيد لدى الجميع ، خاصة في أجزاء الجسم المعرضة للشمس ، مثل الوجه والرقبة واليدين والساعدين.

بالنسبة لمعظم التجاعيد ، تظهر التجاعيد بين سن 40 و 50 حيث يفقد الجلد الترطيب وتلعب الوراثة أيضًا دورًا كبيرًا في ظهور التجاعيد، لكن يبدو أن التعرض لأشعة الشمس هو السبب الأكبر ، خاصة عند الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، قد تكون التجاعيد أيضًا ناجمة جزئيًا عن التدخين والنظام الغذائي غير متوازنة.

الوقاية من التجاعيد طبيعياً

يعد التقدم في السن هو أحد الأسباب الرئيسية في ظهور التجاعيد وقد يكون البحث عن الوقاية من التجاعيد طبيعيا ، وكانت تظهر التجاعيد في وقت سابق بعد سن 40/50 ، أصبحت هذه الأيام شائعة جدًا.

يمكن ان تعتمد علي طرق الوقاية من التجاعيد طبيعا من خلال الاعتماد علي جل الصبار ففي عالم العناية بالبشرة مليء بالمنتجات المصنوعة من الألوفيرا للوقاية من التجاعيد طبيعياً .

يُعرف أيضًا باسم نبات الخلود ، يمكن أن تساعدك العصارة اللزجة لهذا النبات في جميع أنواع مشاكل البشرة.

يحتوي جل الصبار على مضادات الأكسدة القوية التي تبطئ الجذور الحرة التي تسبب تلف الجلد. بطريقة ما ، يعد Aloe Vera أحد أفضل العلاجات المنزلية لمكافحة الشيخوخة.

يقوم بإصلاح البشرة و الضرر اللاحق بها من الداخل إلى الخارج ، حيث يشجع نمو الخلايا عن طريق حمايتها من الأذى.

الطريقة : اخلطي ملعقتين كبيرتين من جل الصبار مع بياض بيضة واحدة.ضع العجينة على جبهتك وقم بالتدليك بلطف.يترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر وهذه هي افضل الوصفات في الوقاية من التجاعيد طبيعياً.

كما يمكن ان تعتمدي علي قناع الوجه الرائب والكركم في الوقاية من التجاعيد طبيعياً حيث ان الكركم له الخصائص العلاجية والمطهرة تجعله إضافة قيمة لأي قناع وجه. عند وضعه على الوجه ، يشكل الكركم درعًا واقيًا ضد الجراثيم إلى جانب ذلك ، يحتوي على مادة الكركمين التي تعمل كمضاد أكسدة فعال يوقف تلف الجذور الحرة ويحفز تكوين خلايا جديدة. عندما يتم الجمع بين هذا المكون الرائع مع غنى حمض اللاكتيك من اللبن الرائب ، تكون النتيجة بشرة متألقة. ها هي وصفة هذا العلاج المنزلي المضاد للشيخوخة.اتجاهات للاستخدام:اخلطي ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقتين صغيرتين من اللبن الرائب.ضع هذا الخليط على الوجه .اغسله بعد 15 دقيقة.

المصدر: nykaa