رئيس لجنة الحكام يكشف عن حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى السوبر

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش.

واكد عصام عبدالفتاح فى تصريحاته لقناة الحياة ، إنه سيعمل على إعادة الانضباط بجانب وجود صف ثانِ ليشعر الحكام الحاليين بوجود منافسين ولتوسيع دائرة الاختيار.

وردّ عبدالفتاح، على ما نُشر حول إسناد قيادة مباراة السوبر المصري تحكيميًا للجزائري، مصطفى غربال، قائلاً:"أنا مع تبادل الخبرات مع الدول الأخرى بمعنى لو حكم جزائري أو تونسي أو غيرهم قاد مباراة لي لابد أن يقود حكم لي مباراة في بلاده، من المفترض أنني سأتولى المهمة مطلع أكتوبر المقبل لكن بنسبة كبيرة يمكن أن أقول أن مصطفى غربال هو حكم مباراة كأس السوبر وسنحاول إعادة الثقة بين الحكام والآخرين".

وتجمع بطولة السوبر المصري بين فريقي الأهلي، بصفته بطلًا للنسخة قبل الماضية لبطولة الدوري وطلائع الجيش وصيف النسخة الماضية لبطولة الكأس يوم 21 سبتمبر الحالي.

وعلق رئيس لجنة الحكام الجديد، على إمكانية طلب الأندية بتغيير حكام بعض المباريات بقوله:" مستحيل أن يحدث هذا هل نتدخل في اختيارات المديرين الفنيين".

وأتم تصريحاته بالتنويه إلى أن مشكلة تقنية الفيديو VAR كانت في تدريب الحكام،قائلاً:"التدريب لم يكن كافيًا مما تسبب في بعض الأخطاء وسيكون هناك إدارة في لجنة الحكام لإدارة VAR".