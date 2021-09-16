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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أفغانستان .. مظاهرات حاشدة ضد طالبان في قندهار

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

تظاهر مئات الأشخاص في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان  احتجاجا على أوامر صدرت لهم من حكومة طالبان بمغادرة منازلهم.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الحكومة التي شكلتها طالبان منحت سكان المنطقة ثلاثة أيام للمغادرة، من دون إبداء الأسباب، وفق بعض المتظاهرين.

وأفاد شهود عيان بأن عددا من المتظاهرات اللواتي حملن العلم الوطني الأفغاني الأحمر والأسود والأخضر تعرضن لمضايقات من قبل مسلحي حركة طالبان أثناء الاحتجاج.

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وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن التظاهرة خرجت في حي "زارا فرقا" الذي يضم مساكن حكومية ويسكنه جنود سابقون في الجيش الأفغاني.

وقال سكان للوكالة إن أكثر من 10 آلاف شخص يعيشون في الحي، العديد منهم أرامل أو زوجات جنود قتلوا أو أصيبوا في معارك ضد طالبان في السنوات الـ20 الماضية.

وأبلغ ناشط مدني، يدعى محمد إبراهيم، "سي أن أن" بأنه تم توزيع أراضي المنطقة على موظفي الحكومة في ظل الحكومة السابقة، ومن المحتمل أن تكون هناك مخالفات وفساد في نقل الممتلكات، ما أدى إلى عمليات بيع غير قانونية، مشيرا إلى أن بعض الأسر تعيش في "زارا فرقا" منذ أكثر من 20 عاما

 

أفغانستان طالبان حركة طالبان قندهار مظاهرات

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