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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيويورك تؤكد على لقاح كورونا

نيويورك تلزم المشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ تلقي لقاح كورونا

الجمعية العامة للأمم
الجمعية العامة للأمم المتحدة

ألزمت سلطات نيويورك الأمريكية جميع الدبلوماسيين الذين سيشاركون في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في المدينة أن يبرزوا دليلاً على تلقّيهم لقاحات مضادة لكوفيد.


وأبلغ مكتب بلدية المدينة هذا القرار الى رئيس الجمعية في 9 سبتمبر عبر رسالة نصّت على أنه يتوجب على الوفود المشاركة ان تكون محصّنة ضد كوفيد لدخول القاعة العامة.

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وبدأت نيويورك الاثنين العمل بإلزامية اللقاح، ما يتطلب إثباتاً لأخذ جرعة واحدة على الأقل للمشاركة في العديد من الأنشطة الداخلية، بما في ذلك المطاعم وأماكن الترفيه.

 

وجاء في الرسالة التي وقعها مفوض الصحة في نيويورك وأكدها المتحدث باسمه أن القاعة العامة في الأمم المتحدة صُنّفت على أنها "مركز مؤتمرات"، ما يعني وجوب أن يكون جميع الحاضرين داخلها ملقّحين.
وقال "يجب عليهم أيضاً إظهار دليل على أخذهم اللقاح قبل تناول الطعام أو الشراب أو ممارسة الرياضة داخل مقرّ الأمم المتحدة، وقبل المشاركة في جميع أنشطة الترفيه في نيويورك".

 

وبدأت الدورة الـ 76 للجمعية العامة الثلاثاء وتختتم الاثنين القادم، وستكون هذه الدورة هجينة تجمع بين الحضور الشخصي والافتراضي بعد اجتماع العام الماضي الافتراضي بالكامل جراء الوباء.

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