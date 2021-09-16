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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهدد الأمن والسلام.. تعليق جديد لـ الصين على الاتفاق العسكري بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا

علم الصين
علم الصين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن اتفاق الشراكة العسكرية بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا يهدد السلام والاستقرار الإقليميين، مشيرًا إلى أن الأمر يضر بالنظام الدولي لحظر انتشار الأسلحة النووية.

ووفقُا لوكالة "رويترز" للأنباء، أكدت وزارة الخارجية الصينية أنه على الاتفاقيات الإقليمية ألا تضر بمصلحة أي طرف ثالث.

وكانت السفارة الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية قالت في وقت سابق إنه يجب على أمريكا وبريطانيا وأستراليا التخلي عن "عقلية الحرب الباردة"، وذلك تعليقًا على اتفاقية الشراكة العسكرية بين البلدان الثلاثة.

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أول تعليق من الصين على اتفاقية الشراكة العسكرية بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن مساء أمس، الأربعاء، عن شراكة أمنية أمريكية بريطانية أسترالية في المحيطين الهادئ والهندي.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء بريطانيا ونظيره الأسترالي، إن "الشراكة مع بريطانيا وأستراليا ستعمل على مواجهة التحديات العالمية وتحترم اتفاقية عدم الانتشار النووي".

وأضاف: "نسعى لتعميق التعاون مع بريطانيا وأستراليا، ونؤكد أن فرنسا حليف مهم في المحيطين الهادئ والهندي"، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الجديدة ستعزز القدرات العسكرية المشتركة للبلدان الثلاثة، كما ستعمل على تعزيز الذكاء الاصطناعي.

وتابع الرئيس الأمريكي: "الغواصات الأسترالية ستعمل وفق قوة الدفع النووي".

وفي وقت سابق، نقل موقع "بوليتيكو" عن مسئول في البيت الأبيض وموظف في الكونجرس الأمريكي تأكيدهما أن الصفقة ستقضي بتسهيل تبادل المعلومات والمعرفة بين الدول الثلاث في المجالات التكنولوجية الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والمجال السيبراني والمنظومات تحت المائية والقدرات على تنفيذ ضربات عسكرية بعيدة المدى.

وأشار أحد المصدرين للموقع إلى أن الصفقة ستشمل بندا نوويا ستتبادل الولايات المتحدة وبريطانيا بموجبه مع أستراليا معرفتهما بشأن تطوير البنى التحتية الخاصة بالدفاع النووي.

وأوضح مصدرا الموقع أن الصفقة لا تذكر اسم الصين مباشرة، لكن معناها الضمني يكمن في اتخاذ الحلفاء الغربيين خطوة جديدة في سبيل التصدي لنمو الصين في المجالات العسكرية والتكنولوجية.

وزارة الخارجية الصينية أمريكا بريطانيا استراليا الصين اتفاقية الشراكة العسكرية

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