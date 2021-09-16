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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد شركة أوكوس .. أستراليا توجه دعوة للحوار لرئيس الصين

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

وجه رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون اليوم الخميس، دعوة مفتوحة للحوار إلى الرئيس الصيني تشي جين بينج، وذلك بعد إعلان الشركة الأمنية الاستراتيجية بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال موريسون في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: "نوجه دعوة للرئيس الصيني لعقد مباحثات مفتوحة".

وأضاف موريسون في معرض تعليقه على انسحاب أستراليا من صفقة الغواصات الفرنسية أن "الولايات المتحدة ستزودنا بصواريخ كروز من طراز توماهوك".

وفي وقت سابق، قالت قالت السفارة الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية إنه يجب على أمريكا وبريطانيا وأستراليا التخلي عن "عقلية الحرب الباردة"، وذلك تعليقًا على اتفاقية الشراكة العسكرية بين البلدان الثلاثة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن مساء الأربعاء عن شراكة أمنية أمريكية بريطانية أسترالية في المحيطين الهادئ والهندي.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء بريطانيا ونظيره الأسترالي، إن "الشراكة مع بريطانيا وأستراليا ستعمل على مواجهة التحديات العالمية وتحترم اتفاقية عدم الانتشار النووي".

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وأضاف: ": نسعى لتعميق التعاون مع بريطانيا وأستراليا، ونؤكد أن فرنسا حليف مهم في المحيطين الهادئ والهندي"، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الجديدة ستعزز القدرات العسكرية المشتركة للبلدان الثلاثة، كما ستعمل على تعزيز الذكاء الاصطناعي.

وتابع الرئيس الأمريكي: " الغواصات الأسترالية ستعمل وفق قوة الدفع النووي".

من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "تراجع أستراليا عن صفقة أبرمتها مع مجموعة "نافال جروب" الفرنسية للصناعات الدفاعية لشراء غواصات تقليدية، هو قرار مؤسف".

وأضافت: "استراليا تراجعت عن تلك الصفقة لكي تحصل في إطار شراكة أبرمتها مؤخرًا مع الولايات المتحدة وبريطانيا على غواصات تعمل بالدفع النووي".

وتابعت وزارة الخارجية الفرنسية: "هذا قرار مخالف لنصّ وروح التعاون الذي ساد بين فرنسا وأستراليا والخيار  الأمريكي الذي يؤدّي إلى إقصاء حليف وشريك أوروبي مثل فرنسا من شراكة مزمنة مع أستراليا في وقت نواجه فيه تحدّيات غير مسبوقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يشير إلى عدم ثبات لا يمكن لفرنسا إلا أن ترصده وتأسف له".

 

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