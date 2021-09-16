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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات أولية لشاحنة بيك أب  إينيوس جرينادير موديل 2022

بيك أب  إينيوس جرينادير
بيك أب  إينيوس جرينادير

ظهرت لقطات لشاحنة بيك أب  إينيوس جرينادير قبل شهور قليلة من طرح شقيقتها ذات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدامات في الأسواق وصالات العرض.

 

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، الجرينادير ذات الدفع الرباعي ستتوسع في خط إنتاجها لتشمل تنويعات أخرى مثل شاحنة صغيرة ونسخة ذات سبعة مقاعد، كل منها يستخدم قاعدة عجلات أطول 3175 مم من السيارة العادية.

 

النموذج الأولي التجريبي للبيك أب الذي التقطته عدسات المصورين بدون سرير تقليدي، مما يشير إلى أن النسخة التجارية من Grenadier ستأتي مع مجموعة من الأجهزة ومقصورات التخزين لتناسب مجموعة متنوعة من التطبيقات، كما كان الحال مع الجيل السابق من Defender 130.

 

من المتوقع أن تنافس البيك أب المقدمة من جريناديرسيارتي تويوتا هيلوكس وفولكس فاجن أماروك، وكلاهما من المقرر إعادة تحديثهما باستخدام نفس مبادئ التحديث.أما بالنسبة للاندر روفر فقد وعدت بتقديم إصدار مفتوح من الخلف لطرازها الديفندر الحالي ، كما نوهت سابقًا إلى أن مثل هذا النموذج سيكون "ممكنًا تقنيًا" ومن المحتمل أن يكون ذو مبيعات مرتفعة.

 

أكد الموقع المتخصص في السيارات، أن البيك آب ستقتفي آثار سيارات الدفع الرباعي في تقديمها خيار بين محركات البنزين والديزل بست أسطوانات من بي ام دبليو، بقوة حصانية 283 أو 250 حصانًا على التوالي. سيؤدي فقدان المقاعد الخلفية وثلث هيكل السيارة أيضًا إلى انخفاض كبير في وزن السيارة مقارنةً بمثيلتها من الـ SUV جرينادير التي تزن 2650 كجم ، مما يكسبها قوة في الأداء وقدرة محسنة على الطرق الوعرة.

إينيوس بيك اب لشاحنة الدفع الرباعي شاحنة صغيرة تويوتا فولكس فاجن اندر روفر

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