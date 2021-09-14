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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

منافسة ألمانية.. بي إم دبليو M5 CS في مواجهة بورشه 911 توربو| فيديو

منافسة المانية .. بي
منافسة المانية .. بي ام دبليو M5 CS في مواجهة بورشه 911

استطاع الصانع الألماني المخضرم أن يثبت جدارة كبيرة داخل أسواق السيارات المختلفة، ويرجع ذلك إلى التاريخ العريق الخاص بعمالقة تصنيع السيارات، وعلى رأس قائمة الصانع الألماني يأتي العملاق البافاري BMW بالعديد من الطرازات القوية مثل النسخة بي ام دبليو M5 CS، بينما تتألق شركة بورشه صاحبة التصميمات الرياضية عالية الأداء عبر حزمة من السيارات القوية المميزة أيضا مثل الايقونة الشهيرة بورشه 911 تيربو.

 

ويقف محبو عالم السيارات والتسارع أمام تلك النسختين لمشاهدة القدرات الفنية الخاصة الخاصة بهم، وذلك بعد أن نشرت قناة Throttle House المتخصصة في مجال استعراض السيارات مقطع فيديو عبر موقع اليوتيوب، لكلا من النسخة بي ام دبليو M5 CS وهي في مواجهة السيارة بورشه 911 تيربو.

 

القدرات الفنية لـ بي ام دبليو M5 CS والنسخة بورشه 911 تيربو 

 

تستمد السيارة بي ام دبليو M5 CS قوتها من محرك ثماني الاسطوانات، طراز V8 تيربو، سعة 4400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 627 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 750 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة يرسل السرعة إلى العجلات عبر منظومة الدفع الكلي.

 

كما تعمل أيضا النسخة بورشه 911 تيوربو عبر تلك المنظومة الخاصة بالدفع، بينما تستمد أوامر الانطلاق من سواعد محرك سداسي الاسطوانات 6 سيلندر، بسعة 3800 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 572 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 750 نيوتن/متر.

بي ام دبليو M5 CS بورشه 911 تيربو بورشه 911 بي إم دبليو M5 CS الصانع الألماني

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منافسة ألمانية.. بي إم دبليو M5 CS في مواجهة بورشه 911 توربو| فيديو

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