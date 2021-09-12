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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صور مسربة تكشف الكثير عن بي إم دابليو الفئة الثالثة 2023

الصور التجسسية تكشف
الصور التجسسية تكشف الكثير عن بي ام دبليو الفئة الثالثة 2023

واصلت شركة بي ام دابليو تألقها عبر نسختها من الفئة الثالثة 2023، والتي تنتمي إلى مجموعة الاصدارات الفاخرة ضمن باقة الـ سيدان، حيث استطاعت العدسات التجسسية أن تلتقط بعض الصور لتلك الايقونة، والتي تمكنت من خلالها أن تكشف الكثير حول الاطلالة الخارجية و عناصر التصميم المتبعة.

العدسات التجسسية تكشف الكثير عن بي ام دابليو الفئة الثالثة 2023

 

اظهرت الصور التجسسية للسيارة بي ام دبليو الفئة الثالثة 2023 اعتماها على مفهوم رباعي الابواب، بالاضافة إلى طلاء خارجي موحد مع مرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية LEDLIGHT، إلى جانب عدة موجات غائرة وبارزة تزين غطاء المحرك و الاجزاء الجانبية من السيارة، مما تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

بينما ترتكز السيارة بي ام دبليو الفئة الثالثة 2023 على عجلات رياضية، مدعومة بجنوط معدنية بتصميم النجمة الخماسية الاضلاع، باطلالة هندسية مزدوجة، تجمع بين اللون الفضي و الاسود، مع علبة مكابح فضية اللون يمكن رويتها من خلف تلك الاضلاع، بالاضافة إلى زعنفة القرش الخلفية التي تتميز بها اصدارات BMW.

استطاعت العدسات التجسسية أيضا أن تكشف تفاصيل كثيرة حول الجهتين الامامية والخلفية من السيارة بي ام دبليو الفئة الثالثة 2023، وذلك على الرغم من التمويهات التي طالت الجزئين، حيث تمتعت الواجهة الامامية بصابيح ذات اطلالة شرسة مع شبكات متعددة الفتحات الهوائية تزين الصادم الامامي، ولاكن مازالت الشبكات الواقعة اسفل غطاء المحرك لم تفصح عن اسرارها بعد، مما يجعل محبي اصدارات بي ام دبليو في حالة من التشوق لرؤية الاطلالة الخاصة بالمقدمة، أما عن الناحية الخلفية فجاءت بمصابيح تبدو حادة المظهر ايضا ولكن التمويهات لم تدل على التصميم النهائي لها، بالاضافة إلى منظومة عادم ثنائية ومزدوجة الاداء.

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صور مسربة تكشف الكثير عن بي إم دابليو الفئة الثالثة 2023

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