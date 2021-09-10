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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق التعديلات .. منهارت تواصل تألقها بواسطة  بي ام دبليو M5

لعشاق التعديلات ..
لعشاق التعديلات .. منهارت تواصل تألقها بواسطة  بي ام دبليو M

تحظي شركة منهارت لتعديلات السيارات على شعبية جماهيرية كبيرة، وسط محبي عالم التعديلات و التحديثات الخاصة بكبرى العلامات التجارية للسيارات، و يبدو أن منهارت على موعد جديد لإبهار متابعيها بنسخة جديدة تعود إلى الصانع الألماني المخضرم "بي ام دبليو" وهي الايقونة الشهيرة M5"" والتي تنتمي إلى فئة السيدان الفاخرة.

منهارت تجري تعديلات فريدة لـ بي ام دبليو M5

اجرت منهارت تعديلات قوية للمحرك حيث يستطيع أن ينتج قوة قدرها 788 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 935 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء مع صندوق طاقة طراز MHTRONIK، أما عن الموصفات القياسية فتعتمد السيارة على محرك قادر على انتاج 635  حصانا، و 750 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ومع هذه التعديلات قد يجد محبي لمسات منهارت فارقًا بالقدرات الفنية.

ترتكز السيارة بي ام دبليو M5 المعدلة من منهارت على عجلات Manhart Classic Line Y-talk، حيث يبلغ قياسات الناحية الخلفية من العجلات بنسبة قدرها 10.5 × 21 بوصة، بينما دعمت بعجلات 9 × 21 بوصة في الناحية الامامية، إلى جانب جنوط رياضية تتخذ شكل النجمة المتشعبة الاضلاع، و التي تأتي باللون الأسود اللامع، مع تصميم هندسي يمكن من خلاله رؤية علبة المكابح المميزة باللون الذهبي والتي تضيف لمسة رياضية لهذا الطراز الانيق.

تمتعت السيارة السيارة بي ام دبليو M5 المعدلة بغطاء محرك بلمسات غائرة و بارزة، تساعد على الحركة الديناميكية للهواء، مع منظومة متكاملة من الشبكات الهوائية، و اضاءة LED باللون الأصفر تضيف أداء عدواني المظهر، و انابيب عادم رباعية الأداء، مع سبويلر خلفي نحيف، إلى جانب بعض اللمسات الداخلية مثل المقاعد الرياضية.

منهارت شركة منهارت بي إم دبليو بي إم دبليو M5

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