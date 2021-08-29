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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 815 حصانا.. بي إم دابليو تظهر بقدرات مانهارت بيرفورمانس

صدى البلد

تعتبر شركة بي إم دابليو إحدى عمالقة تصنيع السيارات الألمانية حول العالم، حيث اكتسبت شهرة واسعة بسبب اصداراتها القوية والمتنوعة، ومن بينها النسخة بي إم دبليو M5، والتي اجرت عليها شركة مانهارت بيرفورمانس رائدة مجال تعديل السيارات، عدة لمسات فنية لتأتي بإطلالة قوية تحمل الكثير من المفاهيم الفريدة.

موصفات السيارة بي إم دبليو M5 المعدلة 

تأتي السيارة بي إم دبليو M5 باسم MH5 800 من مانهارت بيرفورمانس، حيث ترتكز تلك النسخة على عجلات رياضية يبلغ قياسها 21 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع، يحمل شكل النجمة المزدوجة، مع شبكات أمامية باللون الأسود اللامع، تعتمد على مفهوم متعدد المقاطع، و الذي يمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

وتقدم السيارة MH5 800 بمرايات جانبية سوداء تختلف عن الطلاء الخاص بالهيكل الخارجي، مع خط عريض يزين اعلى غطاء المحرك، بالإضافة إلى سبويلر خلفي نحيف، إلى جانب منظومة العادم المزدوجة، و المصابيح الامامية القياسية التي تحمل طابع يتميز بالشراسة و العدوانية.

القدرات الفنية لـ بي إم دبليو M5 المعدلة 

ينبض قبل السيارة من سواعد محرك ثماني الاسطوانات، طراز V8 بسعة 4400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 815 حصانا، عزم اقصى للدوران يقدر بـ 1050 نيوتن/متر، بدلًا من القوة الأساسية و التي تعادل 600 حصان، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 750 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات.

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