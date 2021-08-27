باقة 500 ألف جنيه .. 5 سيارات SUV موديل 2021 في مصر| صور

تتعدد الإصدارات القوية داخل السوق المصري للسيارات وسط موديلات 2021، والتي تتنوع بين فئة السيدان، والهاتشباك وفئة الكروس أوفر، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، حيث نالت هذه الفئة إعجاب الكثير من محبي عالم السيارات لما تتمتع به بالعديد من المقاومات.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز 5 سيارات SUV موديل 2021 داخل السوق المصري ضمن باقة الـ 500 الف جنيه.

1 - DS3 موديل 2021

دعمت السيارة DS3 موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 131 حصانا، و230 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكي الأداء سداسية السرعات، و بهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة خلال 9.2 ثانية.

أسعار السيارة DS3 موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل PERFORMANCE LINE 2021 محرك 1200 CC تيربو بسعر 475,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل OPERA 2021محرك 1200 CC تيربو بسعر 550,000 جنيه.

2 - بيجو 3008 موديل 2021

جاءت السيارة بيجو 3008 موديل 2021 بمحرك 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 165 حصانا، و عزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، يدفع السيارة من نقطة السكون حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 8.9 ثانية.

أسعار بيجو 3008 موديل 2021 بالسوق المصري

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACTIVE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 509.990 جنيها.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ALLURE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 559.990 جنيها.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل GT 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 634.990 جنيها.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل GT RED INTERIOR 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 639.990 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل GT PACK 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 684.990 جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل GT PACK RED INTERIOR 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 689.990 جنيه

3 - اوبل جراند لاند موديل 2021

تعتمد النسخة اوبل جراند لاند موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 163 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكي الأداء سداسية السرعات، تجعل السيارة تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.4 ثانية.

أسعار السيارة اوبل جراند لاند موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ELEGANCE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 459.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل HIGH LINE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 504.990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل TOP LINE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 534.990 جنيه.

4 - سوبارو XV موديل 2021

حصلت السيارة سوبارو XV موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 114 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات، بينما يبلغ متوسط اسهلاك السيارة من الوقود بنسبة تقدر بـ 6.5 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

أسعار السيارة سوبارو XV موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل FULL OPTION 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 419.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 469.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 499.900 جنيه.

5 - جيب رينيجيد موديل 2021

تأتي السيارة جيب رينيجيد موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات ، ينتج قوة قدرها 140 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 1,750 دورة في الدقيقة، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، بالإضافة إلى محرك آخر يستطيع أن ينتج قوة قدرها 170 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 نقلات.

أسعار السيارة جيب رينيجيد موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LONGITUDE 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 415 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LIMITED 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 455 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LIMITED PANORAMA 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 485 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل LIMITED 4WD 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 530 ألف جنيه.