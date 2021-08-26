باقة المليون جنيه .. أبرز 5 سيارات موديلات 2021 في مصر |صور

تتعدد الإصدارات الخاصة بموديلات 2021 داخل السوق المصري، و التي تتنوع بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، أو الكروس اوفر، أو طرازات السيدان و الهاشتباك ايضا، ولكن لكل من هذه الفئات اطلالتها الخاصة، و التي تأتي بتجهيزات مختلفة من قبل كل صانع وعلامة تجارية، ومع زيادة الإمكانيات والتجهيزات الخاصة بكل طراز سوف ترتفع قيمتها التسويقية مما تجعلها تنضم وسط قائمة الاغلى سعرًا أو بين باقة الميلون جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ ابرز 5 سيارات ضمن باقة المليون جنيه لـ موديلات 2021 داخل السوق المصري.

1 - لاند روفر فيلار موديل 2021

تأتي السيارة لاند روفر فيلار موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1998 سي سي، بقوة 250 حصان، و 365 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكي الأداء تنقل السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 6.7 ثانية، مع سرعة قصوى تصل لـ 217 كيلومتر في الساعة.

ويبلغ سعر السيارة لاند روفر فيلار موديل 2021 بقيمة قدرها

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل P250 R DYNAMIC SE 2021 محرك 2000 CC تيربو بسعر 1,699,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل P250 R DYNAMIC HSE 2021 محرك 2000 CC تيربو بسعر 1,900,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل P300 R DYNAMIC HSE 2021 محرك 2000 CC تيربو بسعر 1,999,000 جنيه.

2 - فولفو XC60 موديل 2021

حصلت السيارة فولفو XC60 موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سيلندر، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة قدرها 254 حصان، و 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء ثمانية السرعات، و بهذه القدرات الفنية تنطلق السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة خلال 6.8 ثانية فقط.

أسعار السيارة فولفو XC60 موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل MOMENTUM 2WD 2021 محرك 2000 CC تيربو بسعر 970,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل MOMENTUM 2021 محرك 2000 CC تيربو بسعر 1,015,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل R-DESIGN 2021 محرك 2000 CC تيربو بسعر 1,140,000 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل INSCRIPTION 2021 محرك 2000 CC تيربو بسعر 1,160,000 جنيه.

3 - الفا روميو جوليا موديل 2021

تقدم السيارة بمحرك سعة 2000 سي سي، ينتج قوة قدرها 200 حصان، و 300 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 230 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى نسخة عالية التجهيز طراز QV حيث تستمد قوتها من محرك سداسي الاسطوانات، سعة 2900 سي سي، بقوة 505 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 600 نيوتن/متر.

أسعار السيارة الفا روميو جوليا موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASE 2021محرك 2000 CC تربو بسعر 720,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SUPER 2021 محرك 2000 CC تربو بسعر 800,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SUPER+ 2021 محرك 2000 CC تيربو بسعر 890,000 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل VELOCE 2021 محرك 2000 CC تيربو بسعر 920,000 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل QV 2021 محرك 2900 CC تيربو بسعر 1,875,000 جنيه.

4 - بي ام دابليو X3 موديل 2021

دعمت السيارة بي ام دابليو X3 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، بقوة 248 حصان، و 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 240 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى محرك اخر بقوة 360 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 500 نيوتن/متر، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال مدة زمنية تقدر بـ 4.8 ثانية.

أسعار السيارة بي ام دابليو X3 موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل XDRIVE30I 2021 محرك 2000 CC تيربو بسعر 1,400,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل M40I 2021 محرك 3000 CC تيربو بسعر 1,650,000 جنيه.

5 - مرسيدس CLS Class موديل 2021

حصلت السيارة مرسيدس CLS Class موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سيلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 299 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومتر في الساعة، و من خلال هذه القدرات الفنية تنطلق السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كم في غضون 6 ثوان.

ويبلغ سعر السيارة مرسيدس CLS Class موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 1.965.000 جنيه.