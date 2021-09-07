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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بملامح أكثر عدوانية .. تسلا تحصل على تعديلات فريدة من مانهارت| صور

بملامح اكثر عدوانية
بملامح اكثر عدوانية .. تيسلا تحصل على تعديلات فريدة

تعتبر شركة مانهارت واحدة من أقوى شركات تعديل السيارات حول العالم، واستطاعت أن تبهر محبي هذا المجال بالعددي منم الإصدارات القوية، التي تحمل علامات تجارية لأكبر مصنعي السيارات، ويبدو أن طرازات تيسلا لم تخلوا من انفراد تعديلات مانهارت المميزة.

أجرت شركة مانهارت بعض التعديلات الفريدة على النسخة تسلا 3، سواء كانت من خلال الهيكل الخارجي للسيارة أو بشأن القوة الفنية الخاصة بالأداء، حيث استعانت الشركة ببطاريات من الليثيوم ايون بسعة 82 كيلوواط/ساعة، بينما حصلت السيارة على زيادة في قوة الاحصنة قدرها 37 حصانا، وعزم اقصى للدوران إضافي يصل إلى 60 نيوتن/متر من عزم الدوران، لتأتي السيارة ذات  المحركين الكهربائيين بقوة قدرها 543 حصانا، وعزم اقصى للدوران 720 نيوتن/متر.

جاءت السيارة بعجلات رياضية ميشلان مقاس 235/30 تدعمها جنوط معدنية يبلغ قياسها 21 بوصة، ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع باللون الرمادي الغامق ولكنه بإطلالة لامعة، مع علبة مكابح حمراء اللون يمكن رؤيتها من خلف هذه الاضلاع، بالإضافة إلى نظام تعليق منخفض الأداء يزيد من اللمسة الرياضية الخاصة بإطلالة النسخة المعدلة TM3 700، وهذا هو الاسم الذي اطلقته مانهارت على طراز تسلا المعدل.

ظهرت السيارة المعدلة TM3 700 بمصابيح أمامية حادة المظهر قياسية، مع ملصق مقلد لإطلالة الشبكات امامية حيث ظهر بتصميم خلية النخل، بالإضافة إلى ناشر امامي نحيف، و لمسات حمراء الون تزين ناحية المرايات الجانبية، مع خط اسود عريض يحتوي على شريط احمر بالناحية اليمنى من غطاء المحرك، ولمسات من الياف الكربون وعواكس اضاءة خلفية.

سعر السيارة تسلا المعدلة من مانهارت 

ويبلغ سعر السيارة المعدلة من منهارت بحوالي 74,900 يورو وهو مايجعلها تزيد بنسبة قدرها 20 الف يورو عن النسخة القياسية تسلا 3 بيرفورمانس، و التي تطرح بقيمة قدرها 54,990 يورو. 

مانهارت شركة منهارت السيارة المعدلة TM3 700 سيارة المعدلة TM3 700 تيسلا تيسلا المعدلة

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