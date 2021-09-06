جديد في مصر.. هوندا تطلق نسختها "اكورد" فيس ليفت | صور

تواصل شركة هوندا اليابانية العريقة، تعزيز تواجدها داخل السوق المصري للسيارات حيث كشفت عن نسختها الشهيرة اكورد فيس ليفت والتي تنتمي إلى فئة السيدان، وسوف تقدم السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات والتي تضم حزمة من وسائل الحماية و الأمان إلى جانب أنظمة التحكم و الرفاهية وبرامج مساعدة قائد المركبة.

مواصفات السيارة هوندا اكورد فيس ليفت الجديدة

وزودت السيارة هوندا اكورد بمحرك رباعي الإسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 188 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات.

بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة قدرها 5.4 لتر عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر، ومع هذه القدرات الفنية التي توفرها السيارة فسوف تستطيع أن تتسارع من وضع السكون والنقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 7.5 ثانية.

وترتكز السيارة هوندا اكورد على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، ذات تصميم هندسي متعدد الأضلاع، بينما تأتي بقياسات هيكلية بلغت 4881 مم للطول، مع عرض يقدر بـ 1861 مم، و 1450 مم للارتفاع، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 472 لتر، إلى جانب مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT بمظهر حاد، ومرايات جانبية مدعومة بإشارات LED ضوئية.

ودعمت النسخة هوندا اكورد بالعديد من وسائل الحماية والأمان والتي تشمل، فرامل ABS مانعة للانغلاق، و نظام التوازن الالكتروني ESP، مع برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، وخاصية دعم الفرامل EBA في حالات الخطر، مع برنامج متابعة ضغط الاطارات، ونظام HSA الخاص بتجاوز المنحدرات، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، وفرامل يد كهربائية.

وتحتوي السيارة من الداخل على حزمة من وسائل الرفاهية والتحكم مثل زر إيقاف وتفعيل المحرك، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 7 بوصة، ونظام صوتي و ترفيهي، ومقود حركة متعدد الوظائف مالتي فانكشن.

سعر السيارة هوندا اكورد فيس ليفت الجديدة

تتوفر السيارة هوندا اكورد فيس ليفت الجديدة عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة سعرية قدرها 679 ألف جنيه.