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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وأسعار هوندا سيفيك 2021 في السعودية

مواصفات و اسعار هوندا
مواصفات و اسعار هوندا سيفيك 2021 في السعودية

تعتبر النسخة سيفيك هي الأشهر وسط عائلة الصانعة اليابانية العريقة هوندا، وامتعت الشركة روادها بالعديد من الإصدارات القوية مثل باقة أكورد وسيتي وغيرهم من الطرازات المتنوعة بين فئة الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، والسيدان، وعلى رأسها السيارة هوندا سيفك موديل 2021، التي تقدم داخل السوق السعودي عبر حزمة من المواصفات القوية.

الاداء الفني لـ هوندا سيفيك موديل 2021

 

تأتي السيارة هوندا سيفيك موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 123 حصان، و 151 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تنقل السرعة عبر منظومة الدفع الامامي، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 200 كيلومتر في الساعة، و من خلال تلك الامكانيات تتسارع من 0 لـ 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 11.6 ثانية.

بينما تقدم عبر نسخة أخرى 4 سليندر أيضا، و لكن بسعة 1500 سي سي، حيث يمكنها أن تنتج قوة قدرها 180 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 220 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى قدرها 210 كيلومتر/ساعة، تستمد قوتها من ناقل حركة أوتوماتيكي السرعات ايضا، يجعل السيارة تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 8.4 ثانية.

 

كما تأتي هوندا سيفيك موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغ طولها نحو 4.575 متر، و بعرض يقدر بـ 1.755 متر، و 1.435 متر للارتفاع، بالاضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.670 متر، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 478 لتر.

 

أسعار هوندا سيفيك موديل 2021 في السعودية 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك  موديل  LX SPORT 2021محرك 1600 سي سي بسعر 87,285  ريال سعودي.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل RS 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 114,310 ريال سعودي.

سيفيك رقم ا قياسي ا هوندا سيفك موديل 2021 موديل 2021 هوندا سيفك السيارة هوندا سيفك موديل 2021

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