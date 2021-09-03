هوندا باسبورت 2022 بـ "فيس ليفت" ومظهر أكثر عضلية

تحاول هوندا أن تستقطب العملاء من محبي الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي، وتستحوذ على حصة سوقية أعلى من خلال التركيز على تصنيع البيك أب وسيارات الطرق الوعرة، وكشفت الصور الأولية المُسربة، غير الرسمية، أن هوندا باسبورت الجديدة موديل 2022 تأتي بمظهر أكثر قوة وعضلية بعد أن أجرت الشركة اليابانية فيس ليفت على النسخة الحالية.

تُعد هوندا باسبورت واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم، وتمتاز بقدرتها على السير في الطرق الترابية والرملية كما أنها تأتي في نسختها الجديدة بإطلالة خارجية أمامية مستوحاة من شقيقتها الـ"ريدج لاين" لتتميز بتصميم عصري أنيق، وعلى عكس الشاحنات التقليدية تأتي باسبورت بشبكة أمامية أصغر من سابقتها وأكثر نعومة وإن كانت تبدو بشكل عدواني يناسب فئتها من الشاحنات العائلية.

التغيير الأكثر وضوحًا يأتي في الشكل التربيعي للشبكة الأمامية على عكس شبكة الجناح في النسخة الحالية موديل 2021، كما تم إعادة تصميم غطاء المحرك ليبدو أكثر استقامة واعتادلًا من النسخة الحالية. تظل المصابيح الأمامية كما هي إلى حد كبير، إلا أن شكل مصابيح الضباب وفتحات تهوية المصد جائت مطابقة تمامًا لطراز الـ Ridgeline.

تتكتم هوندا على موعد إصدار موديل 2022 حتى الآن ولم تعلن بشكل رسمي التفاصيل والسعر الأولي في الاسواق، ولكنها في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الجيل الجديد من هوندا باسبورت، أما بالنسبة للـ هوندا بايلوت التي ظهرت لأول مرة من 3 سنوات، فمن المتوقع أن يتم استبدالها بنسخة معاد تصميمها بالكامل تطرحها لشركة في 2023.