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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر 15 ألف دولار .. هوندا تغزو الأسواق بسيارة اقتصادية

بسعر 15 الف دولار
بسعر 15 الف دولار .. هوندا تغزو الأسواق بسيارة اقتصادية

تمكنت شركة هوندا اليابانية من أن تشكل حالة انتشار واسعة داخل أسواق السيارات العالمية، عبر إصداراتها القوية والشهيرة، مثل أيقونتها سيفيك الشبابية، وأكورد العريقة، إلى جانب الكثير من الطرازات سواء كانت تأتي بتصميم هيكلي على طريقة السيدان، أو ذات تصميم رياضي متعدد الاستخدام، أو بإطلالة الهاتشباك، إضافة إلى اتباعها أحدث التقنيات أيضا.

هوندا تكشف عن نسختها الجديدة AMAZE

 

وبين إصدارات هوندا المتعددة، كشفت الصانع الياباني عن نسخة جديدة تنتمي إلى فئة السيدان، وهي السيارة التي تحمل اسم AMAZE، حيث تضم السيارة واجهة امامية ذات مصابيح حادة تعمل بتقنية LEDLIGHT تحمل اطلالة اكثر شراسة، مع شبكات متعددة المقاطع بلمسات فضية لامعة، إلى جانب شبكات اخرى تتوسط الصادم الامامي، و التي تمنح السيارة الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

 

وتأتي النسخة هوندا AMAZE بمفهوم رباعي الأبواب، مع عجلات رياضية مدعومة بجنط معدني انيق يجمع بين اللون الأسود و الفضي، مع مصابيح ضباب دائرية الشكل تقع على جانبي الصادم الامامي، و مرايات كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، بالإضافة إلى تصميم خلفي حاد مع حزمة من مستشعرات الحركة التي تساعد قائد المركبة على حركة الاصطفاف، و عواكس اضاءة خلفية، مع بعض الموجات البارزة و الغائرة الاتي تزين جانبي السيارة.

 

وبحسب موقع موتور وان العالمي المتخصص في مجال استعراض السيارات، سوف تقدم السيارة هوندا AMAZE بعدة خيارات فنية ومنها، محرك سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 90 حصان، وهذا يعني أن تلك النسخة سوف تحمل العديد من المفاهيم الاقتصادية من ناحية استهلاك الوقود،  إلى جانب محرك اخر سعة 1500 سي سي توربيني، بينما تستمد العجلات أوامر التسارع و الانطلاق عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء تتكون من 5 و 6 سرعات.

 

كما تتمتع السيارة هوندا AMAZE بمقصورة داخلية تتسم بالرحابة، مع شاشة لعرض الوسائط المتعددة و أنظمة الملاحة يبلغ قياسها 7 بوصة، و مقود حركة متعدد المهام، بالإضافة إلى مثبت سرعة، و منظومة المكابح المتطورة، و حساسات ضوء و مطر، إلى جانب وسائل الحماية و برامج مساعدة قائد المركبة.

 

سعر السيارة هوندا AMAZE

 

من المتوقع أن تبدأ أسعار النسخة العالمية من السيارة هوندا AMAZE بقيمة قدرها 15 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 232.500 جنيه مصري.

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