هوندا لـ تجار التجزئة: انخفاض 40% في إنتاج المركبات

أرسلت شركة هوندا اليابانية رسالة إلى تجار التجزئة بالولايات المتحدة الأمريكية تبلغهم من خلالها أنها ستقلص من عدد السيارات التي تقوم بتسليمها، بنسبة قد تصل إلى 40٪ في الأسابيع المقبلة مقارنة بالتقديرات السابقة بسبب مشكلات في توريد قطع الغيار من آسيا.

وفقًا لتقرير "أوتو بالا"، أعرب تاجر تجزئة عن خيبة أمله الشديدة جراء هذا الانخفاض الشديد في الإنتاج بسبب عودة ظهور الفيروس التاجي في جنوب شرق آسيا تزامنًا مع أزمة نقص أشباه الموصلات التي اجتاحت العالم وتسببت في غلق عدد كبير من مصانع السيارات، مما أثر على إنتاج شركة هوندا أكثر من المتوقع.

نُشرت الرسالة على موقع civicxi.com وهو المنتدى المخصص لـ محبي الـ هوندا، حتى يتسنى لمشجعي العلامة التجارية هوندا سيفيك معرفة آخر تطورات إنتاج الهوندا، الخطاب الموجه إلى تجار التجزئة أكد أيضًا بدء إنتاج 2022 سيفيك هاتشباك المعاد تصميمها في أواخر سبتمبر، وهو الخبر الذي أسعد وأراح قطاع كبير من مرتادي المنتدى المتلهفين على الإصدارات الحديثة من سيارتهم المفضلة.

قالت شركة هوندا ومقرها في أمريكا في بيان بالبريد الإلكتروني: "يواصل فريقنا في قطاع الشراء والإنتاج بـ التحكم وتوفير قطع الغيار والأجزاء اللازمة للانتهاء من تنفيذ المركبات وتلبية احتياجات العملاء، المشهد والحالة التي نمر بها شديدة السيولة ولا يمكن التكهن حاليًا بمدى تأثير الأزمة بشكل تفصيلي محدد على كمية الإنتاج أو الطرازات المختلفة، سنشارك المزيد من التفاصيل حول سيفيك هاتشباك في الأسابيع المقبلة".

أضافت الرسالة الموجهة إلى تجار التجزئة بـ أمريكا "هوندا ستبدأ إنتاج العديد من الموديلات هذا الأسبوع ، ونتوقع أن نسلم للتجار 40 % أقل مما كان مقررًا في شهر سبتمبر".