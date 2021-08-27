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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| زيادة في أسعار تويوتا CHR.. سيارات هاتشباك باقة 100 ألف درهم

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية نستعرض أبرزها.

 

مشكلة يابانية.. منافذ شحن السيارات الكهربائية "بلا مركبات"

تواجه اليابان مشكلة غريبة من نوعها، بعد أن انتشرت على نطاق واسع منافذ شحن السيارات الكهربائية لا تجد العدد الكافي من السيارات الكهربائية لتقوم بشحنها، وأن إجمالي السيارات الكهربائية في اليابان لا يتجاوز الـ 1%.

 

تسلا S خطر على المشاة وتصطدم بالدراجات

أجرى البرنامج الحكومي لتقييم السيارات الجديدة بكوريا KNCAP اختبارًا لـ تسلا طراز S ، حصدت فيه إجمالي 83.3 نقطة، أي ما معناه أنها من الفئة الأولى ومن مركبات الـ 5 نجوم، ومع ذلك، خيبت تسلا الآمال فيما يخص فئة سلامة المشاة والوقاية من الحوادث لتحظى بما يوازي 4 نجوم فقط.

 

زيادة في أسعار تويوتا CHR داخل السوق المصري.. تفاصيل

ارتفعت أسعار السيارة تويوتا CHR داخل السوق المصري بقيمة قدرها 5 الاف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز السيارات التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، التي تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات، وتضم حزمة من وسائل الامن و السلامة، إلى جانب وسائل الرفاهية والتحكم، وبرامج مساعدة قائد المركبة.

 

باقة 100 ألف درهم .. 5 سيارات هاتشباك موديل 2021 في المغرب | صور

لطالما جذبت إصدارات الهاتشباك فئة كبيرة من الشباب، لما توفره من مظهر أنيق أضف إلى، سهولة الحركة والاصطفاف، كما أن سيارات الهاتشباك واحدة من الطرازات ذات الشعبية الكبيرة داخل السوق المغربي للسيارات.

 

تبدأ من 69 ألف دينار.. 5 سيارات SUV موديل 2021 في تونس | صور

لاشك ان السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV نجحت في أن تصبح ضمن قوائم الأكثر طلباُ بالأسواق العالمية، بفضل اتساعها الداخلي والمواصفات الفنية التى تؤهلها للتغلب على الطرق الوعرة، بجانب الرفاهية العالية التى تحظي بها، و لها تواجد قوي داخل السوق التونسي للسيارات.

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