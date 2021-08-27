عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مشكلة يابانية.. منافذ شحن السيارات الكهربائية "بلا مركبات"

مشكلة يابانية..
مشكلة يابانية.. انتشار منافذ شحن للسيارات الكهربائية

تواجه اليابان مشكلة غريبة من نوعها، بعد أن انتشرت على نطاق واسع منافذ شحن السيارات الكهربائية لا تجد العدد الكافي من السيارات الكهربائية لتقوم بشحنها، وأن إجمالي السيارات الكهربائية في اليابان لا يتجاوز الـ 1%.

وفقًا لتقرير "أوتو نيوز" المتخصصة في السيارات، مشكلة منافذ الشحن الكهربائية بدأت مع تعهد رئيس الوزراء يوشيهيدي بتحويل اليابان لبلدة محايدة للكربون بحلول عام 2050، و بالفعل قدمت الحكومة إعانات بقيمة 100 مليار ين (911 مليون دولار) في السنة المالية 2012 لبناء محطات شحن لتعزيز مكانة المركبات الكهربائية.

 انتشرت أعمدة الشحن في كل الأحياء تقريبًا، لكن بلا فائدة حقيقية لأن السيارات الكهربائية لم تلق الرواج المرجو منها، فأصبح يوجد في البلاد مئات الأعمدة والمنافذ للشحن لم يتم استخدامها وبمرور الزمن أصبحت قديمة ومتهالكة لأن متوسط عمرها 8 سنوات فقط، وبعدها تخرج من الخدمة تمامًا.

وأشار التقرير إلى انخفاض عدد محطات شحن المركبات الكهربائية في اليابان إلى حوالي 29.200 في الأشهر الـ 12 الماضية، بعد أن كانت أكثر من 30300 في العام السابق، وفقًا لـ بيانات شركة Zenrin Co، وهذا أول انخفاض منذ عام 2010.

قال تسويوشي إيتو، مدير قسم التخطيط في شركة e-Mobility Power، وهي مشروع مشترك بين شركة طوكيو للطاقة الكهربائية  وشركة تشوبو للطاقة الكهربائية "من الضروري وضع أجهزة الشحن في أماكن مناسبة للمستخدمين وضمان عدم انتهاء صلاحيتها كلها مرة واحدة للحفاظ على نمو المركبات الكهربائية".

تهدف اليابان إلى زيادة عدد محطات شحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد إلى 150 ألف بحلول عام 2030 وتعمل الشركات على زيادة وزنها، حيث تخطط طوكيو للطاقة الكهربائية لزيادة عدد أجهزة الشحن السريع على الطرق السريعة إلى 1000 وحدة بحلول عام 2025.

فيما تقوم شركة هيتاشي، بتطوير أجهزة شحن أصغر وأخف وزناً، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

اليابان منافذ شحن السيارات السيارات الكهربائية السيارات المركبات الكهربائية

موضوعات متعلقة

فورد تلغي مشروع البيك أب من عائلة برونكو

شاهد| نيكي ميناج تشوه لامبورجيني بـ الوردي الفاقع

كل الطرازات كهربية.. «بي إم دبليو» تكشف خطتها لعام 2025

هجين بين الدراجة الرباعية والسيارة.. "أوبل" تكشف عن Rocks-e الكهربائية

عصر المركبات الكهربائية ينعش قطاع السيارات في بريطانيا

هدفنا ابتسامة العميل.. نيسان Z موديل 2023 بميزات تقنية جديدة

أخبار السيارات | زيادة 12 ألف جنيه في أسعار تويوتا كورولا 2022 في مصر.. الكشف عن كيا سبورتاج الهجينة.. زيادة جديدة لـ بي واي دي F3 ولادا جرانتا موديل 2022

فورد تضاعف إنتاج شاحنات F-150 Lightning الكهربائية.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

دار الإفتاء: تخريج دفعات من المتدربين على الفتوى من روسيا وبريطانيا وأفريقيا وآسيا

العالم بيتغير.. رئيس جامعة بنها يوجه رسالة مهمة لطلاب الثانوية العامة| فيديو

ملك الأردن: لابد من حشد الجهد الدولي للتصدي للإرهابيين في أفغانستان

فضل الاستغفار وما هي كيفيته وأسراره؟ فيه خير الدنيا والآخرة

وزنه يعادل 3 حبات أرز| دخول روبوت خنفساء إلى موسوعة جينيس.. صورة

كنا قريبون من الاتفاق مع الزمالك.. فرج عامر يكشف تفاصيل انتقال حسام حسن لـ الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كنا قريبون من الاتفاق مع الزمالك.. فرج عامر يكشف تفاصيل انتقال حسام حسن لـ الأهلي

عقب أنباء انضمام حسام حسن للأهلى.. رسالة غامضة من فرج عامر لـ الخطيب

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

أساب ظهور كلمة "Lou bott" على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

عضو مجلس إدارة الزمالك يفجر مفاجأة بشأن ضم رمضان صبحي وعبدالله السعيد وسر فشل صفقة حسام حسن

الصفقة الرابعة.. انضمام حسام حسن مهاجم سموحة لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديو جراف| قبل بدء الدراسة.. ربط الحضور بنسبة تطعيم المعلمين والطلاب

فيديوجراف.. كان قلبها حاسس وفرحانة.. وفاة البلوجر أشكيناز هانم السبكي 

فيديوجراف.. مقدرين سهرك وتعبك.. دكتوراه محمد رمضان تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديوجراف.. نجاه الله.. تطورات حالة الفنان علاء زينهم بعد تعرضه لحادث سير

المزيد

ساحة رأي

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ